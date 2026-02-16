¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥¥ó¥°¥Ô¥ó¡Ö¸¢Íø¤òÂÔ¤Ä¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤À¡×
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ó¥°¥Ô¥ó¡¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯Ìò¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤¬¡¢2026Ç¯²Æ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É±é¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¡£¸¢ÍøÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸¢Íø¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤Î¤É¤ì¤«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¥¥ó¥°¥Ô¥ó¤È¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ø±ï¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤ÎÂÐ·è¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¤Î±Ç²è²½¸¢¤Ï¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÊMCU¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸¢ÍøÌÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¤â¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤Ï½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï½Ð±é¤Ø´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãーÌò¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡¢¥Ï¥ë¥¯Ìò¤Î¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ëÌò¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸Ìò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¡¢¥¦¥©¥óÌò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥¦¥©¥ó¡¢P¡¦¥¯¥ê¥¢¥êーÌò¤Î¥¢¥ê¥¢¥ó¡¦¥âー¥¤¥¨¥É¤¬ÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¥Ô¥ó¤Î±ÇÁü²½¸¢Íø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¼«¿È¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤ò¥Ö¥Á¤Î¤á¤¹¡×¤È¤·°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï2026Ç¯3·î25Æü¤è¤ê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯7·î31Æü¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯²Æ¡£
Source: