2026年3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、特別な一年の幕開けを告げる新TVCMを公開！

出演するのは、俳優・窪塚洋介さんと窪塚愛流さんの親子。

Vaundy書き下ろしのテーマソングにのせて、パークで“知らないジブン”が騒ぎ出す瞬間を、リアルな表情とともに映し出します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年“Discover U!!!”新TVCM公開

＜CM公開情報＞

YouTube：2026年2月16日（月）9:00頃 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式チャンネルにて公開

TVCM：2026年2月16日（月）より、一部エリアを除き、順次放送予定

2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”をお届け！

25周年の本格的な開幕に先駆け、2026年2月16日（月）に、俳優 窪塚洋介さん、窪塚愛流さん親子がそろって出演する、開業25周年のテーマ“Discover U!!!”の新TVCMを公開します。

パークを巡るなかで見せる、窪塚さん親子の感情むき出しの表情や、無邪気にはしゃぐ姿など、親子でも知らなかった姿が次々と溢れ、25周年のテーマである『Discover U!!!』“知らないジブンが騒ぎ出す”瞬間がリアルに映し出されています。

また、CM内では撮影した映像を一緒に見ながら語り合う親子トークセッションも登場。

パークの思い出や、印象、そして、25周年へのメッセージなど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン大好きな窪塚さん親子だからこそ生まれる、等身大の言葉が込められています。

「ザ・フライング・ダイナソー」（フライング・コースター）の映像が流れると、洋介さんは思わずスクリーンを指さしながら「これ、お父さん？（笑）」と、驚きの一言。

自分でも想像していなかった“感情むき出しの表情”に、思わず二人が同時に吹き出す瞬間が何度もスタジオで生まれました。

そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力について、お二人は、「気恥ずかしさみたいなのが一撃で吹き飛ばされる」（洋介さん）、「親の知らない一面を知れる」（愛流さん）と、お二人にとってパークは、親子の絆を深められる場所であり、25周年のテーマ“知らないジブンが騒ぎ出す”『Discover U!!!』を、まさに体現できる場所であることを語りました。

そのほか「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、窪塚さん親子が「バタービール」を飲み、映画のワンシーンを彷彿とさせるように口に泡をつけて笑い合う、おちゃめな姿も。

迫力満点の「ジョーズ」前での写真撮影では、ポーズを取る愛流さんに向かって、洋介さんが「それがお前の本気の演技なの？」とおどけてみせるなど、親子の距離が一気に縮まっていく瞬間が描かれます。

そこに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が重なり、窪塚さん親子の“Discover U!!!”体験をより盛り上げます。

25年間のヒストリーと圧倒的なユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントに、改めて心が動く窪塚さん親子の“Discover U!!!”体験。ぜひ、3つのCMそれぞれの体験に注目です。

窪塚 洋介さん メッセージ

息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにユニバーサル・スタジオ・ジャパンに連れて行きました。

それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。

気づけば、息子の成長のそばにはいつもユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあり、まさか25周年という節目を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心から嬉しく思います。

撮影では、アトラクションに乗る前、なんとなく気恥ずかしくて照れたけど、いざ乗ってしまえば、ガチで楽しい！ガチで興奮！

お互い爆笑したりツッコミあったりしていました。

気づけば、「あぁ、こんな風にケラケラやってたなぁ」と、かつて親子で遊びに来ていた頃を思い出し、どこか懐かしい気持ちが入り混じるエモい時間でした。

CM撮影を通して、25周年のテーマ“Discover U!!!”が意味する、知らない自分や、忘れてた自分を発見しやすい場所であることを実感しました。

アトラクションに乗っている時だけでなく、パークの様々な瞬間にUSJのチカラを感じることが多々あるはず。一人ひとりが特別な存在だと思い出させてくれる場所だと思います。

しのごの言わず、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという”非日常”のしかもその「25周年」を楽しんで、面白がってみてください。

きっと”日常”の楽しみ方にもいいエフェクトがかかるはず！

窪塚 愛流さん メッセージ

昔から遊んでいたユニバーサル・スタジオ・ジャパンといつか僕もお仕事したいと思っていたので、25周年CMへの出演が決まったときは素直にうれしかったです。

久しぶりの父と一緒のパークは少し緊張していましたが、撮影一発目の「ザ・フライング・ダイナソー」に乗った瞬間に、その緊張もぶっ飛び、楽しんで撮影することができました。

ありのままで取り繕わず、本来の自分や無邪気な自分が素直に出ちゃうし、それを皆と一緒に楽しめるところが、USJの素晴らしさだと思います。

これまでも、これからも最高な人生の思い出をつくってくれるUSJで、皆さんも自分にとって大事な瞬間を味わってください！

窪塚洋介さん･愛流さんの親子共演！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年“Discover U!!!”新TVCMの紹介でした。

