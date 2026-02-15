山本はキャンプ初日にライブBP登場…20球で安打性2本

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。大谷翔平投手と佐々木朗希投手はネット越しに見守った。すると、まさかの“姿勢”での観戦スタイルにファンも爆笑している。

山本がマウンドに上がると、楽しそうに姿を見せたのが大谷と佐々木だった。ネットの後ろに回ると、膝をついて正座で観戦。その後は跪座に変えてエースの投球を観察した。驚きのスタイルにファンも「なんか、かわゆいな」「もう扱いがピッチングの神」「これが山本由伸の支配力」「後で絶対弄るやつ笑」「おっそろしいプレッシャー軍団」「微笑ましいな笑」と笑顔になった。

山本は2年目の昨季に開幕投手を務め、レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録した。ポストシーズンではフル回転し、ワールドシリーズでは3勝、防御率1.02と大活躍。日本選手では2009年松井秀喜（ヤンキース）以来2人目のシリーズMVPを受賞した。

来月3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではエースとして期待されており、例年より早めの調整となっている。大谷と共に侍ジャパン合流時期は未定。メジャー組は3月2日のオリックス戦（京セラドーム）から試合に出場できる見通しだ。（Full-Count編集部）