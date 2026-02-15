ロゴマークに乗る姿がかわいい！セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」を紹介します☆
セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約8×3×10cm
種類：全4種（ミント、ピンク、ブルー、パープル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、人気アイドル「≠ME」とサンリオの「マイメロディ」がコラボレーションしたグッズ第2弾「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」が登場。
「≠ME」ロゴマークに「マイメロディ」が乗ったマスコットです☆
色違いの4色展開で「マイメロディ」が身につけているアクセサリーのカラーもロゴとお揃いに。
「マイメロディ」の両耳にはかわいい刺繍があしらわれています。
お気に入りのカラーで連れ歩きたくなる、キュートなプライズです☆
人気アイドル「≠ME」とコラボした「マイメロディ」のマスコット。
セガプライズのサンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」は、2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
