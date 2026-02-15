ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」を紹介します☆

セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約8×3×10cm

種類：全4種（ミント、ピンク、ブルー、パープル）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、人気アイドル「≠ME」とサンリオの「マイメロディ」がコラボレーションしたグッズ第2弾「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」が登場。

「≠ME」ロゴマークに「マイメロディ」が乗ったマスコットです☆

色違いの4色展開で「マイメロディ」が身につけているアクセサリーのカラーもロゴとお揃いに。

「マイメロディ」の両耳にはかわいい刺繍があしらわれています。

お気に入りのカラーで連れ歩きたくなる、キュートなプライズです☆

人気アイドル「≠ME」とコラボした「マイメロディ」のマスコット。

セガプライズのサンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」は、2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロゴマークに乗る姿がかわいい！セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ マスコット Vol.2」 appeared first on Dtimes.