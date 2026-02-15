子どもの血液型ってどう決まる？【眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話】
血液型を遺伝子型で考えると明快
私たちの血液型も、遺伝の仕組みがわかりやすく現われる例のひとつです。血液型にはＡ型、Ｂ型、ＡＢ型、Ｏ型の４種類があり、親と同じ血液型の子が生まれやすいという話は聞いたことがあるかと思います。
この血液型にはＡ、Ｂ、Ｏの３つの遺伝子が関与していて、「ＡＡ」や「ＡＯ」のようにふたつの遺伝子がくっつくことで血液型が決まります。ＡＡやＡＯならＡ型、ＢＢやＢＯならＢ型、ＡＢならＡＢ型、ＯＯならＯ型です。Ａ遺伝子とＢ遺伝子は優性、Ｏ遺伝子は劣性で、優性の遺伝子が血液型となって現われます。
22ページで述べたように、親の持つ遺伝子のうちどちらか片方が子に受け継がれますから、たとえばＡ型（ＡＯ）とＢ型（ＢＯ）という遺伝子型の両親からは、Ａ型（ＡＯ）、Ｂ型（ＢＯ）、ＡＢ型（ＡＢ）、Ｏ型（ＯＯ）の４通りの子が生まれることになります。一方、同様にＡ型とＢ型の両親でも、遺伝子型がＡＡとＢＢだった場合は、子はＡＢ型（ＡＢ）しか生まれません。このように遺伝子型で考えると、子に伝わる血液型がわかりやすいでしょう。
なお、血液型はＡ遺伝子由来のＡ抗原とＢ遺伝子由来のＢ抗原のどちらを持っているかを表わしたもので、違う抗原の血液を輸血すると免疫反応により重篤な症状に陥る危険があります。
血液型と遺伝子の関係
● 血液型に関わる遺伝子
Ａ遺伝子… Ａ型糖転移酵素をつくる。この酵素は血液中にＡ抗原をつくる
Ｂ遺伝子… Ｂ型糖転移酵素をつくる。この酵素は血液中にＢ抗原をつくる
Ｏ遺伝子… 上記酵素を作らない
● 遺伝子型と血液型血液型は、一般的には血液中のA抗原とB抗原の有無によって判定される
・A抗原だけ持っている…Ａ型
・B抗原だけ持っている… B型
・A抗原とB抗原の両方を持っている…ＡB型
・A抗原もB抗原も持っていない…O型
親から子への血液型の遺伝
● 例1 A型（AO）とB型（BO）の両親の場合
※（）内は遺伝子型
父からはAかOの遺伝子、母からはBかOの遺伝子を受け継ぎ、子は上記の4通りのいずれかになる
● 例2 A型（AA）とB型（BB）の両親の場合
※（）内は遺伝子型
父からは必ずA遺伝子、母からは必ずB遺伝子を受け継ぐため、子はAB型にしかならない
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話』著：安藤 寿康