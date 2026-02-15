食楽web

昔から喫茶店が大好きな大阪。その流れもあってかレベルの高いカフェも豊富にあります。そんな大阪でカフェ利用できる美味しいパン屋さんを発見しました。

美味しそうなパンたちに囲まれて、イートインでスープとトーストなどのセットが楽しめる魅力的なお店です。

北浜のビル街の中にある「foodscape！ BAKERY北浜 パンとスープ」

お店の外観

やってきたのは大阪でもオシャレな街並みが広がる北浜。大阪メトロの駅を下りてすぐ、川沿いの景色を離れ、坂を登ると南へ少し歩いた場所にお店を発見。

こちらが今回の目的の『foodscape！ BAKERY北浜 パンとスープ』。金融や製薬会社の街として知られている北浜の南側、ビルが立ち並ぶエリアのオシャレな雰囲気のパン屋さんとなっています。

商品カウンターには美味しそうなパンがズラリ

お店に入ってみると、目に着くのは多種多様なパンの数々。バターのいい香りも漂ってきて食欲が刺激されます。

イートインでは店名にもなっている通り、パンとスープのセットが充実しています。店頭の美味しそうなパンの誘惑に駆られ、一緒に単品でいただきたいと思います。

牛すじたっぷりカレーパン 340円 ［食楽web］

あれこれ迷った末に牛すじのカレーパンを発見。お店の人気商品ということもあって、こちらにしたいと思います。

朝から充実。目にも鮮やかなパンとスープのトーストセット

スペシャルトーストセット 1,200円

トーストセットは、パンとスープが主体かと思っていたら、サラダやハムもついていてボリューム満点。思いがけない豊かな色彩に心が躍ります。

トーストは厚ければ厚い方がいいという関西人の好みにもピッタリ

トーストはかなりの分厚さ。9等分に切り込みが入っているので、ちぎって食べてみると外はカリッ、内側はふんわりという、まさに理想のトースト。

バターを軽く塗って食べるだけでも美味しく、パン屋の中で味わうと家で食べるトーストとは味わえない幸せな気分がやってきます。

付け合わせのサラダにはビーツを使用した自家製ドレッシングがかかっていて、シャキシャキの野菜、自家製のグラノーラもトッピングされていて食感もいい。自家製ロースハムなども添えられ、バランスの良い食事を楽しめました。

蓮根のポタージュは寒い冬にピッタリ

スープは常時2種類のスープから選べるのですが、今回は蓮根のポタージュを選択。ミルクのまったりとした風味の中に野菜の確かな味わい。トロッとしていて濃厚な旨みがありますが、口ざわりが滑らかで奥深い根菜スープでした。

ちょっとお行儀は悪いかも知れませんがやっぱりこれですよ

スープとトーストと言えば、ディップ。美味しいトーストとスープが揃っていると、やらない手はないですよね。トーストがシンプルな分、スープの魅力を引き出すのにピッタリの存在となっています。

牛すじのカレーはどうしてこんなに美味しいのか

一緒に注文した牛すじカレーパンは、カリッとした生地に旨味たっぷりのカレールー、ゴロっとした牛すじが入っていてコクがアップ。

アメリカーノ 400円

追加で注文したコーヒーは、スッキリとした味わいで口の中がリセットされ、満足度がよりアップ。贅沢なひとときとなりました。

お店の周辺はオフィスビルに加えホテルなどもあり、取材中にも地域の人や旅行者など幅広い人が訪れていました。お店は朝早くからオープンしていて旅行にも便利なお店ですが、モーニングやランチなどシーンを選ばず利用できるおすすめのパン屋さんです。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

foodscape！ BAKERY パンとスープ

住：大阪府大阪市中央区平野町1-7-1 堺筋髙橋ビル 1F

TEL：06-4256-0085

営：平日08:30 ～ 18:00 / 土日祝 08:30 ～ 17:00

休：火曜

https://food-scape.com/

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。