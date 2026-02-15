パジャ・ポスは、成長企業の経営者を対象にした実践型の経営合宿「成長のための予実管理 経営合宿」を、2026年3月5日から7日までの2泊3日で開催します。

事前コンサルティングと合宿、個別フィードバックを一体化し、経営判断に直結する予実管理の実践力を身につけることを目的とした、少人数・経営者限定のプログラムです。

パジャ・ポス「成長のための予実管理 経営合宿」

開催日時：2026年3月5日（木）13:00開始 〜 3月7日（土）15:00終了

会場：パジャ・ポス セミナールーム（東京・恵比寿）

宿泊：シェラトン都ホテル東京

費用：1社1名様 30万円（税別）

定員：限定10社

本合宿は、講義中心の研修ではなく、実務への活用を前提としたプログラム。

予実管理を意思決定の精度向上や経営判断の迅速化につなげる仕組みとして再整理し、2026年以降の経営に向けた持続的な成長基盤の構築を目指します。

成長企業が直面する予実管理の壁

近年、成長段階にある企業では、事業拡大のスピードに管理体制の整備が追いつかないケースが増加。

計画と実行のズレが把握・活用されず、予実管理が意思決定に十分活かされていない状況も少なくありません。

本来、予実管理は単なる報告業務ではなく、経営判断を支える重要な仕組みです。

しかし現場では、数字の見方や活用方法が整理されないまま、属人的な判断に頼らざるを得ない場面も見受けられます。

こうした背景を踏まえ、2026年を見据えた実践的な経営力強化の場として開催されるのが、この経営合宿です。

実務経験豊富な池本克之氏が直接指導

本合宿を主催するのは、パジャ・ポス代表の池本克之氏。

池本氏は、複数の企業において経営者・経営参画し、1,000社以上のコンサルティング実績を持ちます。

特に、ドクターシーラボでは代表取締役として経営を担い、年商約3億円規模の企業を、わずか数年で年商120億円規模へと成長させ、上場へ導いた実績があります。

今回の経営合宿は、理論やフレームワークに留まらず、「現場で数字と向き合い、意思決定を積み重ねてきた経験」を基に、経営者が本当に使える予実管理・経営管理の考え方を伝え、また各社の課題を具体化し、解決策を紹介する点が大きな特長です。

事前設計から始まる成果重視のプログラム

本合宿は、講義中心の研修ではなく、実務への活用を前提としたプログラムです。

合宿前に主催者の池本克之氏が参加各社と個別面談を行い、現状や課題を整理した上で、合宿で取り組むテーマと到達目標を明確にします。

合宿当日は、予実管理・経営管理に関する講義に加え、経営者同士のディスカッションや、自社の将来計画・数値設計に踏み込んだ実践ワークを実施します。

各内容について講師からのフィードバックを行います。

少人数制の環境のもと、参加者同士が率直に課題を共有し、解決策を考える場が提供されます。

ゲスト講師 和田壮司氏

ProAttend 代表取締役

公認会計士／税理士／行政書士／経営学修士（MBA）

中央大学商学部会計学科卒業後、中央青山監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）、PwCアドバイザリー、KPMG FASを経て独立。

ベンチャー企業支援、M＆A、事業再生、IPO準備、経営管理体制構築を専門とし、実務に即した支援を行っています。

合宿内では、財務・管理の専門家としての視点から、経営者が実際に使える知見・考え方が紹介されます。

プログラム詳細

3月5日（木）

13:00開始、池本氏講義、和田氏講義、ワークセッション

18:00終了（会場近くレストランにて懇親会、20:30終了）

3月6日（金）

10:00開始、池本氏講義、和田氏講義、ワークセッション

18:00終了（会場近くレストランにて懇親会、20:30終了）

3月7日（土）

10:00開始、池本氏講義、ワークセッション

15:00終了

この合宿は、理論やフレームワークだけでなく、実際に現場で数字と向き合い、意思決定を積み重ねてきた経験をもとに、経営者が本当に使える予実管理の考え方を学べる貴重な機会。

事前コンサルティングで現状と課題を整理し、合宿で具体的な解決策を見つけ、合宿後も個別フィードバックで実務への落とし込みをサポートします。

2026年を成長の年にしたい経営者、数字を使った経営を本気で身につけたい経営者にとって、実践的な学びが得られるプログラムです。

パジャ・ポス「成長のための予実管理 経営合宿」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか？

2026年3月5日（木）13:00開始から3月7日（土）15:00終了までの2泊3日です。

Q. 参加費用はいくらですか？

1社1名様（経営者限定）30万円（税別）です。参加者追加の場合は1名あたり10万円（税別）となります。

Q. 定員は何社ですか？

少人数・深掘りのため、参加は限定10社です。定員に達し次第、受付終了となります。

Q. 宿泊先はどこですか？

シェラトン都ホテル東京を推奨しています（宿泊不要な場合は選択可能）。

Q. 申し込み締め切りはいつですか？

最終締め切りは2026年2月23日です。

