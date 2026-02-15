

銅メダル獲得に涙を流した佐藤駿 photo by Sunao Noto / JMPA





【「メダルだよ」驚きと喜びの大号泣】

２月13日（現地時間）のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー。佐藤駿（エームサービス／明治大）は、ショートプログラム（SP）９位発進ながらフリーでは納得の演技を見せ、合計274.90点とした。

自身のフリー後、グリーンルームの暫定トップが座る席でしばし他の選手の演技を見守った佐藤。「メダルを獲得できるとはまったく思っていなかった」と、カメラを向けられるたび困ったような表情でぎこちなく振る舞っていた。その後、合計291.58点を出したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）に席を譲った。そして鍵山優真が合計280.06点で表彰台を確定させて隣に来ると佐藤の表情も和らいだ。

その直後、優勝候補で最終滑走のイリア・マリニン（アメリカ）はまさかのミスを連発。佐藤は「本当に珍しいなと思って見ていました」と言ったが、マリニンの結果が自らにどういう状況をもたらすのか、まったく想像できていなかった。

鍵山は「（佐藤）駿はイリア選手の得点が出た時も、最初のほうは全然気づいていなかったんです。『メダルだよ』と言っても何のことだかわからない感じだった」と話す。その後、ようやく銅メダル獲得に気がつくと、佐藤は号泣した。団体戦では悔しさの号泣だったが、今回は驚きと喜びの号泣。そんな佐藤のことを鍵山ははやし立てるように喜んでいた。

【ここに何をしに来たんだ？】

メダル獲得のためには300点前後が必要と予想されていた今回の男子シングル。２月10日のSPで連続ジャンプをミスして９位という結果になった時点で、佐藤のメダル獲得は遠のいていた。どんな気持ちでフリーを迎えるべきなのか、わからなくなっていたそんな時に、SP22位に沈んだ三浦佳生を食事に誘って話をした。

「佳生とは『フリーはどうしようか』とか『オリンピックはやっぱり難しいね』と、いろいろ話したけど、フリーはふたりとも何も考えずにいけると思うから頑張ろうと話していました。その時に自分は点数的にも『メダルはちょっと厳しいかな』と思っていたけど、佳生に『あきらめている場合じゃない！ 駿はいけるからあとはやるだけだ』と強く言われて。その時に『ここに何をしに来たんだ？』と考え、メダルを獲りに来たんだとあらためて感じて、自分の全部ぶつけようと決心しました」

佐藤の頭のなかには、団体戦の時に考えた４回転フリップ投入も浮かんできた。フリー前夜も「どうするべきか」と考えてなかなか眠れないほどだったという。結局、演技前の６分間練習の直前まで迷ったが、日下匡力コーチに相談し、「団体と同じように体に染みついた今までの練習を生かすのがいい」との結論になった。

「４回転フリップの練習はまったくしていないのもあったし、エッジエラーを取られるかもしれないと気になる部分があった。先生は『駿の思ったとおりにやればそれが正解だと思う』と言ってくれたので、団体のいいイメージをそのまま持っていこうと思いました」

こう話した佐藤について日下コーチは、「自分が跳べるジャンプはこういう時には入れたくなるもの。その気持ちを抑えられたのは駿も大人になった証拠だと思います」と笑顔で演技を振り返る。

結果、フリー本番は冷静な滑りに徹し、最初の４回転ルッツをきれいに決めるとトリプルアクセルからの３連続ジャンプは、アクセルが少し流れるジャンプになったがオイラーと３回転サルコウをしっかりつけ、４回転トーループ２本も安定。最後の３回転ルッツは回転が少し乱れたものの、最後のコンビネーションスピンはしっかり回りきって演技を終え、ホッとする表情を浮かべた。

【先輩・羽生結弦の映像で気持ちを高めた】

表彰式後、佐藤はメダル決定後の号泣とは打って変わって冷静な表情でこう話した。

「まだ夢なのかなと思っています。メダルを獲れる位置にいるとはまったく思っていなかった。フリーの演技には満足していたけれど、終わった時点でメダルには手が届かないと思っていたので、信じられない気持ちでした」

これまで６分間練習のあとに、地元仙台の先輩である羽生結弦の演技映像を見て試合に臨んでいた。実は、SPでは１番滑走だったため見られなかったといい、「失敗の原因だったかなと思った」と笑顔。フリー前には羽生の『SEIMEI』を見て気持ちを高めた。

「今日はすべてのジャンプを降りたし、決めきることができて本当にうれしかった。練習からノーミスの演技を積み重ねていたので、しっかり出すことができてよかったです」

自分の武器である４回転ジャンプを信じ、愚直に今できることに集中してきた佐藤。そんな姿勢を最後まで貫き通した強い決意が、大波乱が起きた今大会での銅メダル獲得につながったと言える。