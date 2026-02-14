2月14日はバレンタインデーです。この日に男性にチョコレートを渡す人もいると思います。ところで、以前から「チョコレートを食べ過ぎると鼻血が出る」といわれていますが、本当なのでしょうか。食品や化粧品などの臨床試験や分析などを行うユーザーライフサイエンス（福岡県飯塚市）会長で、食品の効果を研究する食品機能学研究者の大貫宏一郎さんに聞きました。

「まったくの誤り」というわけではない

Q.「チョコレートを食べ過ぎると鼻血が出る」といわれていますが、本当なのでしょうか。

大貫さん「チョコレートを食べて鼻血を出したことがある人はあまりいないとは思いますが、『チョコレートを食べ過ぎると鼻血が出る』といううわさは、まったくの誤りというわけではありません。チョコレートを食べて鼻血が出る場合、チョコレートに含まれる『チラミン』と呼ばれる物質が関わっているという説があるからです。

チラミンは、アミノ酸の一種のチロシンから作られる物質で、発酵食品のチーズやワインなどにも含まれていることが知られています。交感神経を活発にして血圧を上昇させることも分かっており、このことが『チョコレートを食べると鼻血が出る』といわれる原因になっているのではないかと考えられます。

ちなみに、小型犬がチョコレートを食べてしまうと興奮や心拍数の増加などの中毒症状が出ることもあることから、食べさせない方がよいといわれています。小型犬に中毒症状を引き起こす原因物質は、カカオ豆成分のテオブロミンとされています」

Q.チョコレートを食べ過ぎると、どのようなデメリットが生じる可能性があるのでしょうか。

大貫さん「先ほど、鼻血が出る原因になる可能性のある成分としてチラミンやテオブロミンを挙げましたが、これらの成分を摂取したからといって頻繁に鼻血が出るわけではありません。また、チョコレートを食べ過ぎたからといってすぐに症状が出ることはまれです。

それよりも食べ過ぎによる問題は、単純に太ってしまったり血糖値が上がったりすることです。チョコレートは少量でもエネルギー（カロリー）が多いことから、軍隊の携帯食にも採用されているほどです。おいしくて、ついチョコレートを多く食べてしまう人は気を付けた方がよいでしょう」

Q.チョコレートは毎日食べても問題はないのでしょうか。

大貫さん「信じられない話かもしれませんが、私は、以前看護師だった妻から、毎日チョコレートだけで生活を続けた人の話を聞きました。その人は大きな健康障害もなく、命に別状もないということで、貧血状態で妻が勤めていた病院に通っていたということです。

その話を聞いて、私が一般的なチョコレートの栄養成分を調べたところ、確かに鉄分は少ないものの、多くの栄養素が充足される組成になっていました。チョコレートの主成分はカカオと乳製品であり、ナッツとミルクがある食卓を想像すると、意外と不健康な食品ではないようにも思います。

このように考えると、エネルギー量を超過せず鉄分を補充していれば、１日中大好きなチョコレートを食べ続けても『問題はない』と言えるのかもしれません。

しかし、チョコレートだけを食べる生活を長年続けて問題が生じないとは考えにくく、極端な例をまねすることはお勧めできません。チョコに含まれているテオブロミンやカカオポリフェノールは健康成分としても知られており、適度にチョコレートを摂取することは、さまざまな疾病リスクを軽減するという研究もあります。エネルギーを確認しつつ、1日100キロカロリー程度に抑えるなどの基準を設けて、チョコレートを楽しむことをお勧めします」