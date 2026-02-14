「熱量」を「価値」に変える推し活AXカンパニー「株式会社アソビダス」を設立 / 手元スイッチ付きのアルミ製Type-Cイヤホンマイク【まとめ記事】
アソビシステム株式会社と、株式会社ミダスキャピタルは、推し活市場におけるプラットフォーム事業、および事業者の収益最大化とAX（AI Transformation）を支援する新会社、株式会社アソビダスを共同で設立した。なお、本設立に際し、株式会社GENDAからも出資を受けている。アソビダスは、アソビシステムがエンターテイメントの現場で培ってきた「クリエイティビティ・現場力」と、ミダスキャピタルが有する「テクノロジー・経営力・M&A推進力」を融合させた「推し活AXカンパニー」です。ファンの「熱量」を正しく「価値」へ還元する推し活プラットフォームの構築を通じ、推し活市場全体のさらなる発展とグローバル化に寄与することを目的として設立された。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-C接続でクリアな低音再生を実現する、アルミ筐体を採用したカナル型イヤホン「MM-HSTC05BK（ブラック）」「MM-HSTC05W（ホワイト）」を発売した。マイク内蔵の手元スイッチを搭載し、ハンズフリー通話や音量調整、音楽操作ができる。遮音性に優れたカナル型で、スマートフォンやタブレット、パソコンでの通話や音楽鑑賞を快適だ。Type-Cポート搭載のスマホやタブレット、パソコン、ゲーム機器など幅広い端末に使用できる。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴にも快適だ。
■アソビシステムとミダスキャピタル、 「熱量」を「価値」に変える推し活AXカンパニー「株式会社アソビダス」を設立
