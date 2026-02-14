第1回【「子供の頭に刃物を突き立てた！」と叫ぶ声が…05年の乳児刺殺事件、仮釈放から1週間で凶行に走った男の壮絶な半生】を読む

2005年1月27日、窃盗罪で服役していた34歳の男が刑務所を仮出所した。そのまま更生保護施設に入ったが3日で姿を消し、2月4日に11カ月の乳児を母親の目前で殺害。しかも、現場は営業中の大型スーパー店内だった――。その残忍な殺害方法と、刑事責任能力をめぐる議論で注目された21年前の乳児刺殺事件。「週刊新潮」のバックナンバーで当時の状況を振り返る。

（全2回の第2回：以下「週刊新潮」2005年2月17日号「乳児刺殺 『34歳通り魔』を誰が『仮釈放』させたか」を再編集しました。年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

＊＊＊

親類の紹介で新潟へ

1人になったUはこの頃から地元を離れて、関西などの工事現場に出かけ、しばらく帰ってこないことが多くなった。

現場は不安と恐怖に包まれた（2005年2月4日撮影）

「いちど25〜26歳のころ、ふらりと戻ってきて大騒ぎになったことがありましてね。ずっと空き家だった家に灯りがついていたものだから、のぞいてみたらUがいたのです」（同）

突然舞い戻ったUの姿に近所の住人たちは仰天した。衣服や靴は摩り切れてボロボロ。体からは異臭を放ち、どこにぶつけたのか足に怪我をしていた。

「お金がなくて歩いて故郷に戻ってきたようでした。あんまり可哀相だから、町内会で面倒をみることになったのです。お風呂にも入れて、衣服も揃え、床屋にも連れて行きました。本人は礼儀正しく“ありがとうございます”と感謝していましたけどね」（同）

しばらくするとUは、親類の紹介で新潟県の建設現場に就職する。だが、この時以来、地元で姿を見たものはいない。まるで故郷と縁を切ったかのように。

「いらいらしていた」

Uは逮捕後、取調べに対して素直に応じ、「申し訳ない」と反省して見せている。だが、実際には涙を見せるどころか食欲は旺盛、夜はぐっすり寝ているという。

「いらいらしていた」

と犯行の動機を供述しているが、これで片付けられては、遺族も浮かばれまい。

「報道されている内容を読む限り、犯人が精神病なのは間違いありません」

そう言うのは精神科医の町沢静夫氏だ。

「Uが“殺せ”という幻聴を聞いて犯行に及んだということから、統合失調症である可能性が高いと思われます。しかも、今回のケースでは仮釈放されてすぐに再犯に及んでいる。もし、事前に精神医学の専門家に診察させるなどしていれば、こんなことにはならなかったはずです」

保護観察官は何をしていたのか

だが、今の日本では仮釈放の前に精神鑑定するという制度はない。帝京大学の土本武司教授（元最高検検事）もこう批判する。

「仮釈放中の人物は国が厳しく指導監督する責任があり、この場合は保護観察官が直接の責任者ということになります。ところが犯人は、施設を飛び出して行方不明になり、数日後に犯行に及んでいる。そのことからしても保護観察官は何をしていたのかと言いたい。

さらにいえば、こんな男を仮釈放した責任もあります。服役囚の仮釈放を決めるのは地方更生保護委員会で、委員が服役囚と面談して仮釈放を決めるのです。現在のところ話し方や動作に不自然なところがなければ仮釈放されますが、今回の犯人のように常軌を逸した精神状態をなぜ見抜けなかったのか、その判断に問題があったとしか言えません」

法務省では、「通常の仮釈放の規定に基づいて行なわれたものです」というが、ならば殺人者を野に放った責任を誰が負うというのか。

（以上、「週刊新潮」2005年2月17日号「乳児刺殺 『34歳通り魔』を誰が『仮釈放』させたか」より）

＊＊＊

「心神喪失」と「心神耗弱」

犯行現場で緊急逮捕された約2週間後、Uは精神状態の簡易鑑定を受けた。結果は完全責任能力を認定。これを受けて殺人罪などで起訴となったが、4月に名古屋地裁で開かれた初公判で弁護側は「心神喪失」（物事の善悪がまったく判断できない状態）による無罪を主張した。

7月、Uは公判中に女性証人の顔面を殴りつけ、傷害罪で追起訴となった。この傷害事件で9月に初公判が開かれると、弁護側は「心神耗弱」（判断する能力が著しく減退した状態）を主張。だが、2006年6月、地裁は完全責任能力を認め懲役1年4カ月の判決を下した。

一方、乳児殺害事件は弁護側の精神鑑定提出、地裁による精神鑑定の実施などを経て、2007年11月22日に結審。検察側は心神耗弱を認め懲役30年を求刑、弁護側は心神喪失で無罪を主張した。2008年2月18日、地裁が下した判決は懲役22年。弁護側のみが控訴したが、同年9月18日、名古屋高裁はそれを棄却した。

なお、仮出所者らの保護観察制度を強化する「更生保護法」は、2007年6月8日に成立している。

＊＊＊

