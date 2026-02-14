未発表なSamsungの次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」と「Galaxy Tab S12 Ultra」がIMEIデータベースに登録
|次期フラッグシップタブレット「Samsung Galaxy Tab S12+・S12 Ultra」が登場へ！写真は既存のTab S11シリーズ
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」および「Galaxy Tab S12 Ultra」の携帯電話ネットワークに対応したグローバル向け「Galaxy Tab S12+（型番：SM-X846B）」および「Galaxy Tab S12 Ultra（型番：SM-X946B）」が登録されています。
そのため、同時に登録されると考えると、今年も標準モデルのGalaxy Tab S12が見送られ、代わりにPlusモデルのGalaxy Tab S12+が復活する可能性が高そうです。その他、日本でもGalaxy Tab S8以降はWi-Fi版が毎年販売されているため、Galaxy Tab S12+およびGalaxy Tab S12 Ultraも日本に投入されることが期待され、従来通りならWi-Fi版の「Galaxy Tab S12+（型番：SM-X840）」および「Galaxy Tab S12 Ultra（型番：SM-X940）」となりそうですが、携帯電話ネットワークに対応したモデルも期待したいところです。
Galaxy Tab S12+およびGalaxy Tab S12 UltraはSamsungが展開するGalaxyブランドにおける次期フラッグシップタブレットとなるGalaxy Tab S12シリーズの大画面モデルと最上位モデルで、既存のGalaxy Tab S11シリーズではチップセット（SoC）がMediaTek製「Dimensity 9400+（型番：MT6991）」となりましたが、その前まではQualcomm製「Snapdragon 8」シリーズが搭載されていたため、Galaxy Tab S12シリーズではどうなるのか注目されています。
|機種
|型番（Wi-Fi版）
|発売日
|Galaxy Tab S12 Ultra
|SM-X940
|?
|Galaxy Tab S12+
|SM-X840
|?
|Galaxy Tab S11 Ultra
|SM-X930
|2025-09-04
|Galaxy Tab S11
|SM-X730
|2025-09-04
|Galaxy Tab S10 Ultra
|SM-X920
|2024-10-03
|Galaxy Tab S10+
|SM-X820
|2024-10-03
|Galaxy Tab S10
|SM-X720
|2024-10-03
|Galaxy Tab S9 Ultra
|SM-X910
|2023-08-11
|Galaxy Tab S9+
|SM-X810
|2023-08-11
|Galaxy Tab S9
|SM-X710
|2023-08-11
|Galaxy Tab S8 Ultra
|SM-X900
|2022-04-30
|Galaxy Tab S8+
|SM-X800
|2022-04-30
|Galaxy Tab S8
|SM-X700
|2022-04-30
記事執筆：memn0ck
