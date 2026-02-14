次期フラッグシップタブレット「Samsung Galaxy Tab S12+・S12 Ultra」が登場へ！写真は既存のTab S11シリーズ

携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」および「Galaxy Tab S12 Ultra」の携帯電話ネットワークに対応したグローバル向け「Galaxy Tab S12+（型番：SM-X846B）」および「Galaxy Tab S12 Ultra（型番：SM-X946B）」が登録されています。

Samsungではここ数年はAndroidを搭載したフラッグシップタブレット「Galaxy Tab S」シリーズをその年の後半に毎年発売しており、今年も昨年の「Galaxy Tab S11」および「Galaxy Tab S11 Ultra」に続いて投入されることになりそうです。なお、一時期は標準モデルと大画面なPlusモデル、最上位なUltraモデルの3モデル展開でしたが、一昨年はGalaxy Tab S10がなく、昨年はGalaxy Tab S11+がありませんでした。

そのため、同時に登録されると考えると、今年も標準モデルのGalaxy Tab S12が見送られ、代わりにPlusモデルのGalaxy Tab S12+が復活する可能性が高そうです。その他、日本でもGalaxy Tab S8以降はWi-Fi版が毎年販売されているため、Galaxy Tab S12+およびGalaxy Tab S12 Ultraも日本に投入されることが期待され、従来通りならWi-Fi版の「Galaxy Tab S12+（型番：SM-X840）」および「Galaxy Tab S12 Ultra（型番：SM-X940）」となりそうですが、携帯電話ネットワークに対応したモデルも期待したいところです。


Galaxy Tab S12+およびGalaxy Tab S12 UltraはSamsungが展開するGalaxyブランドにおける次期フラッグシップタブレットとなるGalaxy Tab S12シリーズの大画面モデルと最上位モデルで、既存のGalaxy Tab S11シリーズではチップセット（SoC）がMediaTek製「Dimensity 9400+（型番：MT6991）」となりましたが、その前まではQualcomm製「Snapdragon 8」シリーズが搭載されていたため、Galaxy Tab S12シリーズではどうなるのか注目されています。

機種型番（Wi-Fi版）発売日
Galaxy Tab S12 UltraSM-X940?
Galaxy Tab S12+SM-X840?
Galaxy Tab S11 UltraSM-X9302025-09-04
Galaxy Tab S11SM-X7302025-09-04
Galaxy Tab S10 UltraSM-X9202024-10-03
Galaxy Tab S10+SM-X8202024-10-03
Galaxy Tab S10SM-X7202024-10-03
Galaxy Tab S9 UltraSM-X9102023-08-11
Galaxy Tab S9+SM-X8102023-08-11
Galaxy Tab S9SM-X7102023-08-11
Galaxy Tab S8 UltraSM-X9002022-04-30
Galaxy Tab S8+SM-X8002022-04-30
Galaxy Tab S8SM-X7002022-04-30





記事執筆：memn0ck


