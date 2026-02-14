対大谷は通算12打数4安打2本塁打と得意

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が、11日（日本時間12日）までにドミニカ共和国の敏腕記者ヤンセン・プホルス氏のYouTube番組に出演。ロングインタビューに応じた。ドジャースとのワールドシリーズを振り返り、“投手・大谷翔平”よりも厄介だった相手を紹介した。

プホルス氏から「オオタニとの対戦がありましたが、ライバル（チームの投手として）どう挑みましたが？ （大谷から）本塁打を打ったときの心境はどうでしたか？」と話を振られたゲレーロJr.は、激闘の7試合を振り返った。

「私たちはドリーム（チーム）と対戦していたことは理解していた。（始まる前から）私たちが（ドジャースを）破ることを誰も予想していなかった」と不利な下馬評を理解した上で、「でも（正直に言うと）、ショウヘイ・オオタニはそれほど難しい相手ではなかった」と、投手・大谷は苦ではなかったという。

実際、ゲレーロJr.はワールドシリーズ第4戦で大谷から2ランを放つなど、ポストシーズンを含めて通算12打数4安打の打率.333、2本塁打としっかり結果を残している。一方で舌を巻いたのが山本由伸投手だった。

「ヤマモトはイエス。えげつなかったのは、ヤマモト。本物だ。あの男は膝元にビタビタの球を投げてくる」と脱帽した様子。山本のポストシーズンでの快投はいまさら言うまでもない。一方でノリに乗っていたゲレーロJr.は第6・7戦で山本から二塁打を打っていたものの、エースの投球が脳裏に刻まれたようだ。その後、「でもオオタニは難しい相手じゃなかったよ」と不敵な笑みを浮かべていた。（Full-Count編集部）