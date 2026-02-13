AKB48の1期生メンバーで俳優の前田敦子さん（34）の写真集『Beste』（読み方：べステ、撮影：北岡稔章、税込3300円、講談社）が13日リリース。表紙ビジュアルが公開されました。



【写真】大人の色気があふれる前田敦子さん

AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田さんは2025年、芸能活動20周年を迎えました。2012年以来、14年ぶりとなる今回の写真集は、彼女が「これが最後」と語るようにメモリアルな一冊です。



撮影地はオーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編を丁寧に撮り下ろしました。30代の女性の「大人の恋」をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出しています。



前田さんは、「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメントしています。



「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、Tバックランジェリーで美ヒップあらわにしたカットなど、色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころです。



【前田敦子さんプロフィール】

まえだ・あつこ 1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年に芸能活動20周年を迎えた。

Instagram：https://www.instagram.com/atsuko_maeda_official/

X（旧Twitter）：https://x.com/Atsuko_100

公式HP：https://maedaatsuko.com/