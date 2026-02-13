《日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました》

こうコメントしたのは国分太一（51）。昨年6月にコンプライアンス違反を理由として日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板した一連の騒動をめぐって2月12日、声明を発表した。

そして、翌13日にはさらなる展開が――。

松岡昌宏（49）が公式サイトを通じてコメントを発表し、《「ザ！鉄腕！DASH!!」を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました。》と発表したのだ。

「連日の発表となりましたが、国分さんは《今後は引き続き自分自身としっかり向き合い、過ちを繰り返すことなく》ともコメントしています。日テレとの協議が一区切りし、これからの生活に目を向ける時期となったようです」（制作関係者）

騒動が表面化して以降は芸能活動を休止している国分。気になる今後の活動だが、再始動の候補となっている場所があるようだ。

「松岡さんの個人事務所です。松岡さんは‘25年いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約を終了し、’26年からは『株式会社MMsun』で活動しています。この『MMsun』が国分さんを迎え入れる準備を水面下で進めていると聞いています。

かつて株式会社TOKIOで働いていたスタッフも『MMsun』を手伝っているといい、国分さんとしても見知った人がいる環境なら安心なのではないでしょうか。ただ、テレビなど表舞台への復帰はなかなか厳しいでしょうから、裏方やプロデュース業、TOKIO時代からの復興支援など、再スタートの形を模索している状況だそうです」（芸能関係者）