エッセー漫画家のあつこさんの漫画「バレンタインデーの夜に話すこと」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

バレンタインデー当日、複数の女の子からチョコレートをもらった小学5年の息子。その日の夜、「寝る前に母ちゃんとトークタイムがしたい」と息子からお願いをされ、「何だろう！？」と期待する母でしたが…という内容で、読者からは「まったく予想できないオチでした」「全然ラブな話じゃなかった（笑）」などの声が上がっています。

期待を裏切る“衝撃のトークタイム”

あつこさんは、インスタグラムで作品を発表しています。あつこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「バレンタインデーの夜に話すこと」を描いたきっかけを教えてください。

あつこさん「バレンタインの日にプレゼントをもらった息子が、まったく意に介していないところが面白くて漫画にしました。私は息子がプレゼントをもらえたことがうれしくて、キャーキャー言っていたのに（笑）」

Q.息子さんは毎年チョコレートをもらう「モテ男くん」なのでしょうか。

あつこさん「『優しい』と言ってもらうことは多いですが、全然モテません。でも仲良しの女の子が何人かいて、毎年バレンタインにプレゼントをくれています」

Q.チョコレートをもらった息子さんは、どのような反応をしていましたか。

あつこさん「あまり目立ったリアクションはありませんでしたが、私がしつこく『どう思った？』『うれしい？』『うれしい？』と聞くと、ニコニコしながら『うん、うれしい』と言っていました」

Q.このときもらったチョコレートは、全部息子さんが食べたのでしょうか。また、ホワイトデーのお返しはしましたか。

あつこさん「全部自分だけでおいしそうに食べていました。ホワイトデーには、自分で選んだ某おさるのアニメキャラクターのお菓子をお返しにしていました。私は『子どもっぽくないかな？』と心配したのですが…。息子が好きなのでそのお菓子になりました」

Q.寝る前の息子さんの話を聞いて、どのように感じましたか。

あつこさん「この日の流れから、バレンタインデーのプレゼントの話になると思うじゃないですか。思ってもいない予想外の話題が出たのでズッコケました。あまりにも予想外だったので、『へ〜、そうなんやね〜』と、つい気のない返事をしてしまいました」

Q.漫画「バレンタインデーの夜に話すこと」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

あつこさん「『男子あるある』『かわいい』といった共感系のコメントや、『まさかのトークタイム』『前半と後半の内容の高低差がすごい』といった、ツッコミ系のコメントなどが多かったです。全体的に楽しく温かい雰囲気で受け取ってくださったようで、たくさんの方々に笑っていただけてうれしかったです」