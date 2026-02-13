この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が、「【一度は行きたい】山形・銀山温泉ってどんなところ？ 人気のワケを泊まって体感【昭和館】」と題した動画を公開。大正ロマンの風情あふれる街並みで知られる山形県の銀山温泉について、その歴史と人気の理由を解説した。



動画によると、銀山温泉はその名の通り、かつては銀の採掘で栄えた場所であった。室町時代に開かれた銀山が江戸時代に閉山した後、湯治場としての歴史を歩み始めたという。しかし、大正2年（1913年）に発生した大洪水により、温泉街は壊滅的な被害を受けた。



現在の美しい景観が生まれたのは、その後の復興期である。昭和元年（1925年）のボーリングによって高温多量のお湯が湧出したことをきっかけに、各旅館が一斉に洋風の3～4階建て木造建築に建て替えられた。これが、今日「大正ロマン」として知られる統一感のある街並みの起源となった。



その後、銀山温泉は時代の変遷とともに人気の波を経験する。1983年にNHKの連続テレビ小説「おしん」の舞台となったことで全国的な知名度を獲得し、観光客が増加。しかし、2005年をピークに客足は減少し、2011年の東日本大震災の影響でさらに落ち込んだ。



この状況を打開したのが、SNSの普及とインバウンド戦略であった。2016年頃から、外国人観光客の誘致を積極的に行ったことに加え、Instagramなどでその幻想的な雪景色が「映える」と話題に。国内外から注目を集め、観光客数はV字回復を遂げ、過去最高を記録するに至った。



銀山温泉の魅力は、単に美しい景観だけではない。大水害からの復興という困難を乗り越え、時代に合わせてその魅力を発信し続けてきた歴史そのものにあると言えるだろう。動画は、その背景を知ることで、より深く温泉街の情緒を味わえることを示唆している。また、銀山温泉を象徴する写真でよく写っている「昭和館」での宿泊体験も必見。