¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù2»þ´ÖSP¤ËÈÖÁÈ¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬Âç½¸·ë¡ª¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÆÃÂç¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«

ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡£2·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢°¤Éô»í¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¤È¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î²ó¤¬¼Â¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¥ì¥®¥å¥éーÏÈ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¡£ ¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê²ó¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥²¥¹¥È¤ò¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬À¹Âç¤Ë¤ª·Þ¤¨¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー¥«ー¡×¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÅª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡×¡Ö¸«¤ë¤Ê¤¾¤Ê¤¾4¥³¥ÞÌ¡²è¥·¥¢¥¿ー¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÍËÄ«ÂÓ¤ÎÊüÁ÷»þÂå¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤Î¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¡×¥²ー¥à´ë²è¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÆÃÂç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡Ù¤Ç1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¥í¥±¤ò½Å¤Í¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕ¸¬¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¥í¥±¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤«¤é¤Ï¡Ö¸¬¤¬¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¸¬¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸À¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸¬¡õ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÏÂçË½¤ì¡£
¡Ö¥í¥±¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¤Í¡×¤È°¦¾ð°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー¥«ー¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Î´ë²è¤ÇºÅÌ²½Ñ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¹îÉþ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÀÖÁ¿¤¬Á´°÷¤òÏÇ¤ï¤¹ºîÊ¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
µþÅÔÎ¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー¥«ー¡×¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢²Ì´º¤Ë¹âÆÀÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥É¤òÁÀ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤ÈÂ¿Éô¤¬Ï¢ÂÓ´¶¤ò¸«¤»¡¢´ñÀ×¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤òµ¯¤³¤¹¡£
°¤Éô»í¡Ê¥Ñー¥¯£²£´¡Ë¤È¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÄ¾¸å¤«¤éå«¤ò¿¼¤á¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óÂç±¿Æ°²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¹Ë°ú¤¤Ê¤É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£º£²ó¤Ï¡ÖÏ¢ÁÛ´Á»ú1Ê¸»ú¥·¥ó¥¯¥í¡×¤Ç¡¢¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ë´Á»ú1Ê¸»ú¤ò½ñ¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î²óÅú¤¬Â·¤¨¤ÐÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¤ÇÅÏÊÕ¸¬¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¸¬VS¥Ë¥Î¤µ¤ó¤Ç¡¢°¤Éô»í½ä¤Ã¤Æ·ö²Þ¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë!?
¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÍÂ¼²Í½ã¡£ÍÂ¼¤È¤ÎÈ¢º¬Î¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥°¥ëー¥×LINE¤ÇÂçÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿!?¡¡º£¤³¤½Ê¹¤¤¿¤¤¤¢¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ê¤¾¤Ê¤¾¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¼¤¬È´·²¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ò¸«¤»¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Ï¡¢ÆóµÜ¤È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¡£¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡¢¾×·â¤Î¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð»ö·ï¡×¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Þ½½²»½ç¤Ë¡Ö¤¢¡×¤«¤é1²»¤º¤Ä²»³¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ö²»³¬¾å¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÉ¬»à¤Î¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¶Á¤«¤»¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤³¤Î1Ç¯¡¢¡ÈÆóµÜ¤Î¿ä¤·¡É¤È¤·¤Æ¥í¥±¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÇú¾Ð¤È´ñÀ×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥ÈÂ¦¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¡¢Íò¤Î¡ÖHappiness¡×¤Ë¾è¤»¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¯Ãè¤òÈäÏª¡£º£²ó¤âÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½ª»Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¤«¤Íð¤¹¡£
º£²ó¤Ç¥ì¥®¥å¥éーÏÈ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤È¿¼¤¤±ï¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤é¤·¤¯¾Ð¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡Ù¤Ï¡¢ÊÒ»þ¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê2»þ´ÖSP¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡Ù
02/20¡Ê¶â¡Ë19:00～20:54
MC¡§ÆóµÜÏÂÌé
¥Õ¥¡¥ß¥êー¡§µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë / ¿ØÆâÃÒÂ§¡¦µÈÂ¼¿ò
Ä«ÆüÆà±û¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¥²¥¹¥È¡§ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¦°¤Éô»í¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡¦±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¦Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¦µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
ÅÏÊÕ¸¬ ¢¨¸Þ½½²»½ç
