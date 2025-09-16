【「KILLER INN」（キラーイン）早期アクセス】 2月13日 配信 価格：1,200円 CEROレーティング：D（17才以上対象）

スクウェア・エニックスは、PC用マーダーミステリーアクション「KILLER INN（キラーイン）」早期アクセス版の配信をSteamにて2月13日に開始する。ダウンロード販売のみで、価格は1,200円。ローンチセールが実施され、配信開始から2週間は10%オフの1,080円で購入できる。

本作は、2チームに分かれて戦う非対称型マーダーミステリーアクション。謎に満ちた古城を舞台に24人のプレーヤーが一夜限りの殺人ゲームに挑んでいく。まるでミステリードラマの世界に入り込んだような体験を味わえる。

早期アクセス版は、正式リリースに向けた開発段階のバージョン。開発段階からプレイ可能で、プレーヤーおよびコミュニティとの交流を通して直接フィードバックを受け取ることを目的としている。早期アクセス終了後は、ゲーム本編の価格変更が予定されている。なお、早期アクセス版を持っていれば、正式リリース版に無償で自動的にアップデートされる。基本的にはすべてのセーブデータ（ゲーム内課金の情報を含む）を正式リリース版に引き継げる予定。

【『KILLER INN』（キラーイン）「Steam 早期アクセス」アナウンスメントトレーラー】【「Welcome to KILLER INN」（ウェルカム・トゥ・キラーイン）ゲーム内容紹介映像】

□「KILLER INN」早期アクセス版Steamのページ

ゲームシステム

本作では「少数の狼チーム」と「多数の羊チーム」の2つのチームに分かれて戦う。どちらのチームになるのかは、マッチ開始時にランダムで決定する。

相手チームを全員倒したら勝利。勝利条件はもう1つあり、羊チームは脱出することでも勝利となる。鍵を集めてゲートを開き、船に乗り込んで生還を目指すこともできる。

「羊チーム」は装備するアイテムを集めていく。城の中には様々なアイテムがあり、拾うことができるほか、貴重なアイテムが入った宝箱も用意されている。またスタッフに声をかければ購入することもできる。

死体が発見されればミステリーが大きく動き出す。このゲームにおいて、証拠は武器に劣らず大切になる。狼が羊を殺すと必ず証拠が残る。髪の毛や指紋、血痕、服の切れ端など、手に入れた証拠にマッチするプレーヤーを探し出していく。証拠を集めれば集めるほど、犯人像が絞り込まれていく。狼を特定したら、戦って倒そう。

「KILLER INN」（キラーイン）」早期アクセス版システム要件

【早期アクセス版システム要件（必要）】

OS：Windows 11*

プロセッサー：AMD Ryzen 3 2300X以上、Intel Core i3-8100以上

メモリー：16GB RAM

グラフィックス：AMD Radeon RX 5500 XT/8GB以上、NVIDIA GeForce GTX 1660/6GB以上

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：75GBの空き容量

追記事項：SSD必須、1,920×1,080 @ 30FPS

【早期アクセス版システム要件（推奨）】

OS：Windows 11*

プロセッサー：AMD Ryzen 5 5500以上、Intel Core i7-9700K/Intel Core i5-10600以上

メモリー：16GB RAM

グラフィックス：AMD Radeon RX 5700以上、NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER以上

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：75GBの空き容量

追記事項：SSD必須、1,920×1,080 @ 60FPS

*Windows 11を利用する場合、Windows 11の動作要件を満たしている必要がある。

「Special Supporter Edition」について

「Special Supporter Edition」

ゲーム本編に、プレイアブルキャラクターなどDLCが付属する「Special Supporter Edition」も2月13日2時から配信される。価格は3,400円。

「Special Supporter Edition」内容

【「Special Supporter Edition」内容】

・「KILLER INN」ゲーム本編

・プレイアブルキャラクター

探偵 ビビ

シリアルキラー LOVE

・エクリプスアーカイブシリーズスキン

棍棒

ボディアーマー

・アーティファクツシリーズスキン

戦斧

SMG

・カスタムロビーの詳細なルールカスタマイズ機能（※1）

（※1）カスタムロビーの詳細なルールカスタマイズ機能は、今後のアップデートで追加される予定。Special Supporter Editionを持っている人は、追加料金なしで利用できる。利用開始時期や詳細については、後日Steam Newsなどで案内される。

(C) SQUARE ENIX / Tokyo Broadcasting System Television, Inc.