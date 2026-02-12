Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新され、Changbin（チャンビン）とFelix（フィリックス）によるチャレンジ動画が公開。息の合ったやり取りに、ファンの視線が集まっている。

【動画】Stray Kidsチャンビン＆フィリックスの遊び心溢れるチャレンジ／ふたりの可愛らしさ全開！過去の“チャンリクス”リール動画（4本）

■ブラック衣装で魅せる”チャンリクス”が遊び心たっぷりに披露

ふたりが挑戦したのは、現在TikTokで流行中のIce Spice（アイス・スパイス）の楽曲「Big Guy」。映画『The SpongeBob Movie: Search for SquarePants（邦題：『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』）』のサウンドトラック曲だ。

ビジューが煌めくブラック衣装で登場したふたり。「big guy」を繰り返す中毒性のあるサビに合わせ、前に立つフィリックスの背後からチャンビンが腕を伸ばし、まるでフィリックスの腕のように動かして“big guy”感を演出する。

その後は並んでダンスを披露。歌詞に合わせた遊び心溢れる振り付けで魅せる。さらにポジションを入れ替え、今度はフィリックスがチャンビンの背後で同じ動きを再現。

ラストでは、チャンビンがフィリックスの腕にそっと触れながら「big guy？」と優しく問いかけると、フィリックスが「small guy！」とおちゃめに返答。思わず笑い合う姿で動画は締めくくられている。

鍛え上げられたチャンビンの“big guy”感と、フィリックスのキュートな魅力のコントラスト。抜群のケミストリーを見せる“チャンリクス”に、SNSでは、「チャンビンが『big guy…?』ってピリちゃんに言うの可愛すぎる」「チャンリクス最高すぎる…」「ふたりともビジュ良すぎ」「この動画見てから頭の中ずっとbig guyがループしてる」など、歓喜の声が寄せられている。

■Stray Kidsチャンビン＆フィリックス、かわいさ全開！過去の“チャンリクス”動画