教室移動や登下校時も身軽に動ける！ショルダーベルト
サンワサプライ株式会社は、iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」を発売した。耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能だ。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできる。
■サンワサプライ製iPadケース付きキーボード（SKB-IP8BK）にぴったり。持ち運びに便利
iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができる。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用している。
■教室移動や登下校時も安心
ショルダーベルトで両手が空き、落下・置き忘れのリスクを減らし、移動中の安全を確保する。
■倉庫や工場でも活用できる
教育現場だけでなく、倉庫や工場など両手を使う作業環境でも活用できる。手が塞がらず落下リスクも少ないため安全性が向上する。
■最適な長さに簡単調整
体格に合わせて、ベルトの長さを75cm〜1.2mの間で調整することができる。
■耐久性に優れた金属製フックを採用
日常の持ち運びや様々な動作による衝撃に強い金具だ。
■滑りにくい肩あて付き
重さを分散して肩への負担を軽減。滑りにくさで移動中のズレを防ぐ。
■バッグ用としても使える
キーボード用だけではなく、バッグの交換用ベルトとしても使用可能だ。
■iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■サンワサプライ製iPadケース付きキーボード（SKB-IP8BK）にぴったり。持ち運びに便利
iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができる。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用している。
■教室移動や登下校時も安心
ショルダーベルトで両手が空き、落下・置き忘れのリスクを減らし、移動中の安全を確保する。
■倉庫や工場でも活用できる
教育現場だけでなく、倉庫や工場など両手を使う作業環境でも活用できる。手が塞がらず落下リスクも少ないため安全性が向上する。
■最適な長さに簡単調整
体格に合わせて、ベルトの長さを75cm〜1.2mの間で調整することができる。
■耐久性に優れた金属製フックを採用
日常の持ち運びや様々な動作による衝撃に強い金具だ。
■滑りにくい肩あて付き
重さを分散して肩への負担を軽減。滑りにくさで移動中のズレを防ぐ。
■バッグ用としても使える
キーボード用だけではなく、バッグの交換用ベルトとしても使用可能だ。
■iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」