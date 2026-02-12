この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生が語る「外注費を半減させるAI画像生成術。デザイナー要らずの時代へ」

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「まだ、デザイナーにお金を払っていますか？"外注費ゼロ"でプロ級の成果物を出す「Nano Banana Pro」がヤバイ。」と題した動画を公開。デザイナーに外注せずとも、AIを活用してプロ級の資料やサムネイル、バナーなどを制作できる時代が到来したと提言した。



動画冒頭で、りゅう先生は「外注費をまったく使わなくてもデザイナー顔負けのクオリティのスライド・資料・サムネ・バナー、全部AIで完成する時代」になったと断言。これまで多額のコストがかかっていたクリエイティブ制作が、AIによって劇的に効率化できると指摘した。



ゲストとして登場した株式会社BUZZの関根大智氏は、Googleの最新画像生成AI、通称「Nano Banana Pro」を紹介。このツールについて氏は、「今までの画像生成とレベルが違いすぎて、マジでヤバい」と語り、従来のAIに見られた不自然さや文字化けといった課題が解消され、実務レベルで十分に活用できるクオリティに達していると説明した。実際に、氏の会社ではこのAIを導入後、外注費が半分ほどに削減されたという。



りゅう先生は、この技術革新により、売上向上に直結するような高品質なスライドや資料、YouTubeのサムネイル、広告バナーまで、あらゆるクリエイティブを外注費ゼロで制作できるようになったと強調した。これにより、コスト削減はもちろん、業務効率の大幅な向上が期待できるとしている。



AIの進化は、ビジネスにおけるクリエイティブ制作の常識を覆しつつある。これまで専門家に頼らざるを得なかったデザイン業務を内製化できるこの流れは、多くの事業者にとって大きなチャンスとなるだろう。動画で紹介された最新のAIツールを導入し、業務の効率化を図ってみてはいかがだろうか。