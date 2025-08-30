【龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties】 2月12日 発売 価格： パッケージ版・ダウンロード版 8,990円 デラックス・エディション：11,440円 CEROレーティング：D（17歳以上対象） プレイ人数：1人

セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用アクションアドベンチャー「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」を2月12日に発売する。価格はパッケージ版の通常版とダウンロード版のスタンダード・エディションが8,990円、ダウンロード版のデラックス・エディションが11,440円。デラックス・エディションにはゲーム本編にくわえてDLC「デラックスアップグレード」が付属する。

本作は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと製作され、2009年にリリースされた「龍が如く３」をリメイクした「龍が如く 極３」と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作「龍が如く３外伝 Dark Ties」の2作品を1本に収録したタイトル。桐生一馬と峯義孝の2人の男の熱いドラマを楽しめる。

「龍が如く 極３」は、2009年に発売された「龍が如く３」を「極クオリティ」で鮮やかに蘇らせた作品で、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれる。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素がたっぷり詰まったプレイスポットなど、あらゆる面で進化している。一方、「龍が如く３外伝 Dark Ties」は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルで、ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みがドラマチックに描かれる。

「龍が如く 極３」

「龍が如く３外伝 Dark Ties」

2つの物語の魅力を詰め込んだ、PS5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）向けの体験版が配信中。体験版では、「龍が如く 極３」と「龍が如く３外伝 Dark Ties」の両方をプレイ可能となっている。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、プレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験できる。

「龍が如く 極３」平穏が壊された時――伝説の龍の「生き様」が蘇る。

【ストーリー】

近江連合との抗争を終え、桐生一馬は東城会の未来を堂島大吾に託し、遥と共に沖縄へ移住。育ての親・風間新太郎ゆかりの児童養護施設「アサガオ」を営み、桐生は子供たちと穏やかな日々を送っていた。

しかしその平穏は、政府の推進するリゾート開発計画により脅かされることになる。利権争いに揺れる「アサガオ」、跡目を巡り火花を散らす東城会、そして政界をも巻き込む巨大な陰謀――。

全ての渦が交わる時、桐生一馬の新たな戦いが幕を開ける。

バトル：2つのバトルスタイルを操る「最強の桐生一馬」

「龍が如く 極３」の桐生は、「堂島の龍・極」と「琉球スタイル」という2つのバトルスタイルを使用可能となっている。

「堂島の龍・極」

「堂島の龍・極」は、豪快かつ無双感あふれる喧嘩アクションスタイル。桐生一馬の代名詞でもあるバトルスタイル「堂島の龍」の「究極進化系」をコンセプトに、シリーズ史上最多の攻撃技を搭載している。

「琉球スタイル」

「琉球スタイル」は、沖縄に伝わる武器術をモチーフとした爽快かつテクニカルな武器アクションスタイル。8種類の武器を駆使した多彩なコンボ技が繰り出せる。

能力強化では過去最大数の技が獲得できる。さまざまなミッションや修行をこなして桐生を鍛錬し、自分好みに桐生を成長させられる。

今作では、携帯電話にストラップなどを装備することで桐生のモチベーションを上げて、バトル能力を向上させる新機能も搭載されている。

「龍が如く３外伝 Dark Ties」極道に魅せられた男が求めた、闇色の「生き様」――

【ストーリー】

2007年。峯義孝はベンチャー企業を立ち上げ成功へ導くも、信じた仲間の裏切りにあい、全てを失った。あてもなく街を歩く中、極道同士の凄惨な抗争を目撃することに。

子分が渡世の親をかばい命を落とす姿――それは損得を超えた、峯が渇望してきた「絶対的な絆」だった。そのときに守られ、生き残った親分の名は堂島大吾。日本最大の極道組織・東城会の六代目会長その人だった。

峯は見ることのできない絆を求めて東城会の若衆である神田に近づく。これは、峯義孝という男が極道の世界に足を踏み入れ、東城会を駆け上がるまでを描いた物語――。

バトル：冷酷と狂気が交錯するダークアクション

峯の戦闘スタイルは、シュートボクシングをベースにしたスタイリッシュなもの。相手の隙をつき、洗練されたコンビネーションで敵を叩きのめしていく。空中を縦横無尽に駆け抜け、敵を翻弄することも可能。

内なる闇を解放する“闇覚醒”によりアクションが変貌。非道で容赦のない連撃、闇の力を宿した必殺の一撃で、敵の息の根が止まるまで暴走する。

デラックス・エディションについて

デラックス・エディションは、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」ゲーム本編とDLC「デラックスアップグレード」のセット。

「デラックスアップグレード」は、シリーズに登場する人気キャラクターが「ツッパリの龍」のチームメンバーに加わるほか、携帯をカスタマイズできるパーツやコーディネートアイテム、BGM追加など様々な追加コンテンツが利用可能になる。

DLC「デラックスアップグレード」 イメージ

【「デラックスアップグレード」収録内容】

・DLC「レジェンダリーコーディネートセット」

・DLC「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」

・DLC「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」

・DLC「携帯カスタマイズセット」

・DLC「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」

※「レジェンダリーコーディネートセット」は、「龍が如く 極３」二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」は、「龍が如く 極３」の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」は、「龍が如く 極３」の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「携帯カスタマイズセット」は、「龍が如く 極３」一章の携帯要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」は、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」各一章のCD要素解放後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」以外のコンテンツは、「龍が如く 極３」にてご利用できます。

※コーディネート、ツッパリメンバー、ツッパリ・カスタマイズアイテム、携帯カスタマイズアイテム、アイテム「CD」のダウンロード購入分に関しては、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

