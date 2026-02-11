この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Aty」が公開した『コタツの中で冬支度！？一生懸命すぎるカワウソの巣作り』と題した動画が視聴回数を伸ばしています。動画には、カワウソのアティくんとういちゃんが、2年ぶりに出してもらった「コタツ」の魅力にすっかり夢中になっている様子が収められています。



これまで使っていた机が片付けられ、代わりにコタツが運び込まれると、アティくんとういちゃんはソワソワ。模様替えで部屋の様子が変わったことにアティくんは少々怒り気味ですが、ひとたびコタツ布団がかけられると、ふたりはあっという間にコタツの中へ吸い込まれて行きます。



コタツの中は暖かくて快適な様子。ふたりはすぐにリラックスモードになり、ご満悦な表情を見せます。飼い主さんが巣作り用にタオルを用意すると、アティくんの職人魂に火がつきました。タオルを咥えては引っ張り、咥えては運び、気に入った形になるまで何度も敷き直します。そのこだわりは強く、ういちゃんが使っていたタオルを奪ってしまう場面も。20分後、ようやく満足いく寝床が完成。自分で寝るのかと思いきや、実はういちゃんのための寝床だったのですね。アティくんの優しい一面にほっこり心が温まります。



深夜、猫の「にゃん先輩」もコタツに合流。カワウソたちと猫が仲良く体を寄せ合い、コタツの暖かさにとろけている姿に、観ているこちらも幸せな気持ちになります。寒い冬、コタツでのほのぼのとした日常とカワウソたちの愛らしい巣作りの様子は、多くの人に癒やしと笑顔を届けてくれることでしょう。