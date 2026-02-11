この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が公開した『コタツの中で冬支度！？一生懸命すぎるカワウソの巣作り』と題した動画が視聴回数を伸ばしています。動画には、カワウソのアティくんとういちゃんが、2年ぶりに出してもらった「コタツ」の魅力にすっかり夢中になっている様子が収められています。

これまで使っていた机が片付けられ、代わりにコタツが運び込まれると、アティくんとういちゃんはソワソワ。模様替えで部屋の様子が変わったことにアティくんは少々怒り気味ですが、ひとたびコタツ布団がかけられると、ふたりはあっという間にコタツの中へ吸い込まれて行きます。

コタツの中は暖かくて快適な様子。ふたりはすぐにリラックスモードになり、ご満悦な表情を見せます。飼い主さんが巣作り用にタオルを用意すると、アティくんの職人魂に火がつきました。タオルを咥えては引っ張り、咥えては運び、気に入った形になるまで何度も敷き直します。そのこだわりは強く、ういちゃんが使っていたタオルを奪ってしまう場面も。20分後、ようやく満足いく寝床が完成。自分で寝るのかと思いきや、実はういちゃんのための寝床だったのですね。アティくんの優しい一面にほっこり心が温まります。

深夜、猫の「にゃん先輩」もコタツに合流。カワウソたちと猫が仲良く体を寄せ合い、コタツの暖かさにとろけている姿に、観ているこちらも幸せな気持ちになります。寒い冬、コタツでのほのぼのとした日常とカワウソたちの愛らしい巣作りの様子は、多くの人に癒やしと笑顔を届けてくれることでしょう。

YouTubeの動画内容

00:12

模様替えスタート！
01:25

コタツとのご対面
02:47

巣作り職人アティくん
04:28

タオルをむしり取られるういちゃん
06:35

カワウソも猫もとろける至福のとき

関連記事

関東では珍しい大雪に大はしゃぎするカワウソ！無邪気な姿にほっこり癒される

関東では珍しい大雪に大はしゃぎするカワウソ！無邪気な姿にほっこり癒される

 【6000万回再生】2月6日「風呂の日」に観たい、可愛すぎるカワウソの沐浴動画

【6000万回再生】2月6日「風呂の日」に観たい、可愛すぎるカワウソの沐浴動画

 冬の温泉旅行を満喫するカワウソが可愛すぎ！伊豆の温泉とお刺身にご満悦な姿に癒される

冬の温泉旅行を満喫するカワウソが可愛すぎ！伊豆の温泉とお刺身にご満悦な姿に癒される
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Aty_icon

Aty

YouTube チャンネル登録者数 130.00万人 1827 本の動画
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。
youtube.com/channel/UCmNbW4koY12-duBCFThChGg YouTube