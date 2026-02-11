純正の約1/30の値段。ダイソーのMagSafeウォレットが優秀すぎる
2024年11月6日の記事を編集して再掲載しています。
Apple純正品じゃなくていいかも。
一部のモバイルバッテリーやちょっと変わったアクセサリなどもピタッとくっ付くiPhoneのMagSafe。
Apple（アップル）は以前からカードを収納できるMagSafeウォレットを販売していますが、なんとDAISO（ダイソー）からもほぼ同じデザインのカードホルダーが販売されていました。気になっていたので早速試してみます。
価格は税込330円、1つ持っておくと何かと便利そう
ダイソーが販売しているのは「Magnetic CARD HOLDER」と呼ばれるiPhone向けアクセサリー。価格は税込330円で、MagSafe対応のiPhoneにくっ付けて使うことができます。
iPhone 15 Proに付けてみた様子がこちら。
カードホルダーは合皮製ということで、質感はサラサラ&フェイクレザーのような見た目で決して安っぽさを感じません。
ちなみに磁力は強すぎず弱すぎずといった感じ。ズボンのポケットに入れて持ち運ぶ際は、念の為気をつけたほうが良さそうです。
収納できるカード枚数は1枚と記載されていますが、実際に試してみたところ3枚までならギリ入りました。財布を持ち歩きたくない人でも、クレジットカード・運転免許証・保険証といった必要最低限なカードはこれ1つで持ち歩けそうです。
また、個人的にいいなと思ったのが、ホルダーの裏柄にちょっとした穴が空いているおかげでカードをスムーズに取り出せる作りになっていたということ。
こういう小さな気配りもありながら価格は税込330円（2度目）。やはりお買い得な気がします。
Apple純正ファインウーヴンのMagSafeウォレット（税込9,980円）と比べると約30分の1の値段で購入できるダイソーのMagSafe対応カードホルダー。
Appleの「探す」には対応していませんが、それでも数あるiPhone向けアクセサリーの中ではかなりコスパの良い製品といえそうです。
Source: ダイソー