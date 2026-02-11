Photo: はらいさん

2024年11月6日の記事を編集して再掲載しています。

Apple純正品じゃなくていいかも。

一部のモバイルバッテリーやちょっと変わったアクセサリなどもピタッとくっ付くiPhoneのMagSafe。

Apple（アップル）は以前からカードを収納できるMagSafeウォレットを販売していますが、なんとDAISO（ダイソー）からもほぼ同じデザインのカードホルダーが販売されていました。気になっていたので早速試してみます。

価格は税込330円、1つ持っておくと何かと便利そう

Photo: はらいさん

ダイソーが販売しているのは「Magnetic CARD HOLDER」と呼ばれるiPhone向けアクセサリー。価格は税込330円で、MagSafe対応のiPhoneにくっ付けて使うことができます。

Photo: はらいさん

iPhone 15 Proに付けてみた様子がこちら。

カードホルダーは合皮製ということで、質感はサラサラ&フェイクレザーのような見た目で決して安っぽさを感じません。

ちなみに磁力は強すぎず弱すぎずといった感じ。ズボンのポケットに入れて持ち運ぶ際は、念の為気をつけたほうが良さそうです。

Photo: はらいさん

収納できるカード枚数は1枚と記載されていますが、実際に試してみたところ3枚までならギリ入りました。財布を持ち歩きたくない人でも、クレジットカード・運転免許証・保険証といった必要最低限なカードはこれ1つで持ち歩けそうです。

Photo: はらいさん

また、個人的にいいなと思ったのが、ホルダーの裏柄にちょっとした穴が空いているおかげでカードをスムーズに取り出せる作りになっていたということ。

こういう小さな気配りもありながら価格は税込330円（2度目）。やはりお買い得な気がします。

Photo: はらいさん

Apple純正ファインウーヴンのMagSafeウォレット（税込9,980円）と比べると約30分の1の値段で購入できるダイソーのMagSafe対応カードホルダー。

Appleの「探す」には対応していませんが、それでも数あるiPhone向けアクセサリーの中ではかなりコスパの良い製品といえそうです。

Source: ダイソー