ケネディ家の長男夫婦を描く『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』予告編が公開

『ザ・ビューティー 美の代償』や『glee／グリー』、『アメリカン・ホラー・ストーリー』、『POSE』など数々の話題作を手がけてきたヒットメーカーのライアン・マーフィーがエグゼクティブプロデューサーを務める、米FX製作の新シリーズ『ラブストーリー』の『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』が、2月13日（金）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて、独占配信。

また今回、配信開始に先駆けて、予告編が公開された。

【最新版】ディズニープラスで見れる本当におすすめのドラマ25選｜マーベルやスター・ウォーズだけじゃない！ ディズニー映画やマーベル、スター・ウォーズ作品の印象が強いD … 【最新版】ディズニープラスで見れる本当におすすめのドラマ25選｜マーベルやスター・ウォーズだけじゃない！

『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』概要

■全米が注目した‟アメリカン・ロイヤルカップル”の情熱と悲劇のラブストーリー

『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』は、アメリカのロイヤルファミリーと称され、常に国民の注目を集めてきたケネディ家の長男ジョン・F・ケネディJr.と、のちに妻となるキャロリン・ベセットの数奇な運命を、エリザベス・ベラーによる著書『Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy』に着想を得て全9話で描いたリミテッドシリーズ。

1963年、ダラスでパレード中に暗殺された第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディ。その3日後に行われた国葬の場で、3歳の長男ジョン・F・ケネディ Jr.が敬礼する姿は、全米に深い悲しみをもたらすと同時に、アメリカのロイヤルファミリーの象徴として存在を印象付けることとなる。その後も、知性・ルックス・家系というすべてを兼ね備えて成長したジョン・F・ケネディ Jr.は、政治・文化・社会的にメディアからの注目を集める存在に。

一方、後に妻となるキャロリン・ベセットは、中流階級に育ち、大学卒業後にカルバン・クラインのブティックで販売アシスタントとしてキャリアをスタート。しかし、その美貌と洗練されたスタイル、さらに独立心旺盛な人柄から、カルバン・クライン社の信頼を得て、VIP顧客を担当する役職に昇進。その後、ジョンとの交際が報じられると、現代のシンデレラストーリーとしてメディアの注目を集めた。

一見、接点がなさそうな二人が出会ったのは、90年代半ば。出会いの瞬間から強く惹かれ合い、96年には、メディアを避けるように、小さな教会で極秘に結婚式を行う。愛に満ちた日々を送る一方で、世紀のラブストーリーに熱狂するメディアの過剰な報道と世間からの好奇の目が、二人の結婚生活を容赦なく脅かしていくことになる。

そして99年7月、ジョン・F・ケネディ Jr.が自ら操縦する小型飛行機で、ニューヨーク州からマサチューセッツ州へ向かう途中、大西洋上での墜落事故が発生。ジョンとキャロリン、そして同乗していたキャロリンの姉ローレンが命を落とす。世間から羨望された二人の30代という若さでの突然の死は、アメリカ国内にとどまらす、世界中に衝撃と悲しみをもたらした。本作はジョンとキャロリンの愛の軌跡と当時の報道の熱狂ぶり、そしてその裏にあった葛藤と苦悩を、90年代の時代背景とともに描きだしていく。

■キャストには注目の新星とディズニープラス配信作品でおなじみの実力派俳優陣ばかり！

主人公のジョン・F・ケネディJr.を演じるのは、本作がドラマ初主演となるポール・アンソニー・ケリー。ジョンと恋に落ちるキャロリン・べセット役は、サラ・ピジョン（『ちょっとステキな物語』）。ジョンの母親ジャッキー・ケネディ・オナシスには、ナオミ・ワッツ（『オール・イズ・フェア 女神たちの法廷』、『フュード／確執 カポーティ VS スワン』）、ジョンの姉キャロライン・ケネディには、グレース・ガマー（『アメリカン・ホラー・ストーリー』）、カルバン・クライン役にはアレッサンドロ・ニヴォラ（『ボストンキラー消えた絞殺魔』）、悲劇の飛行機に同乗するキャロリンの姉ローレン・ベセットを、シドニー・レモン（『ヘルストローム』）が演じる。

■ヒットメーカーのライアン・マーフィープロダクションが制作する全9話のリミテッドシリーズ

本作のクリエイターは、コナー・ハインズ（「スペース・フォース」）。さらにライアン・マーフィー（『ザ・ビューティー 美の代償』『glee/グリー』『POSE』『アメリカン・ホラー・ストーリー』）、ニーナ・ジェイコブソン、ブラッド・シンプソン、エリック・コフトン、ニッサ・ディードリッヒ、スコット・ロバートソン、モニカ・レヴィンソン、キム・ローゼンストック、D.V. デヴィンセンティス、タナセ・ポパらがエグゼクティブ・プロデューサーを務める。ライアン・マーフィープロダクションと、ディズニー傘下の20th Television、FX Networkの制作による全9話のリミテッドシリーズとなっている。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.