竹内涼真主演の話題作『再会』からスピンオフドラマ誕生！“前編”配信がスタート

竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。

いま話題の本作から、本編では描かれなかったアナザーストーリーを描くスピンオフドラマ『再会〜Another Truth〜』が誕生。本日2月10日（火）から動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて「前編」の配信がスタートした。

前編には、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）をはじめ、本日放送された第5話で犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）、淳一の同僚刑事・永井道哉（上川周作）、淳一の恋人・今井博美（北香那）、そして淳一とバディを組む曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が登場。

直人が罪を認めた取り調べの直後、深夜の刑事課では一体何が起こっていたのか。知られざる一部始終を描く。

『再会〜Silent Truth〜』第5話では、同級生の1人で、被害者の弟でもある直人が、南良の取り調べに対して犯行を自供。直人はなぜ黙秘を破ったのか――。そこには、南良の意表を突く戦略が隠されていた。

スピンオフ前編では、深夜の刑事課で密かに交わされた“淳一と永井の会話”によって、南良が取り調べ中にとった謎行動の数々が明らかに。しかも、その行動はまさに、「県警一の変わり者」と評され、視聴者の目も釘付けにする南良の面目躍如。控えめにいっても、挙動不審そのもので…。

はたして、南良は黙秘する直人の前で、何をしたのか？ そして、南良の真意を探る永井が次々と打ち出す“大胆考察”の内容とは？ 緊迫感と切なさに満ちた本編から少し趣向を変え、今回のスピンオフには肩の力を抜いて笑える要素もたっぷりだ。

◆刑事チームのキャラを深掘り！

スピンオフ前編では、南良に加え、刑事チームの一員である淳一＆永井のキャラクターも深掘りしていく。

深夜だというのに、自由すぎる陽キャ刑事・永井が、カップ麺とコーヒーを強引に振る舞いながらグイグイ距離を縮めようとして淳一を困惑させることに…。必死にかわそうとする淳一と、決して怯まない永井。2人の攻防戦は取っ組み合いにまで発展し…。

なんとも微笑ましい“わちゃわちゃバトル”を繰り広げ、新たな顔をのぞかせる2人。さらに、一体なぜ…淳一＆南良＆永井が一緒に“ラジオ体操”を始める一幕も。

その一方で、淳一は署に泊まる旨を伝えるべく、博美に電話。本邦初公開――甘くてちょっぴり照れくさい、恋人同士の胸キュン会話にも注目だ。