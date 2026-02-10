スマホ首や肩こりにお悩みなら。握らずに支える「新発想のスマホリング」が最適解です
毎日何時間もスマホを使っている現代人にとって、指や手首のダルさ、肩のコリはもはや持病のようなもの。
落とさないように、操作しやすいようにとスマホを握る知らず知らずのクセを解消すれば、そんな体の負担もラクになるかもしれません。
「SYANTO Ring V3」は、スマホを “吊るすように持つ” という独自の発想から生まれた新機軸アイテム。実際にサンプルを試してみました。
特許取得の底面支持構造で、手が驚くほど自由に
「SYANTO Ring V3」がスマホをラクに持てる理由は、最下部を支点にした独自のリング構造にあります。
これは、体の構造を理解している鍼灸師の研究から生まれ、特許も取得している本格的なサポートツール。ただ単なるストラップとは一線を画しているプロダクトなのです。
小指をリングに引っかけて持つだけで、スマホを握る必要がなくなり、他の4本の指が自由に。操作可能な範囲もグッと広がります。
大画面スマホの泣き所、左手で持ったときの右上部もご覧のとおり。うっかり落として画面をバキバキにしてしまう緊張感からもスッキリ解放してくれます。
“スマホが軽く感じる” という声が多いのは、このため。余計な力から解放されることで、同じスマホなのにまるで別物のような感覚を味わえるというわけです。
この解放感は、やみつきになりますよ。
落下防止で、毎日のストレスを軽減
うっかりスマホが滑っても、「SYANTO Ring V3」ならこのとおり。両手を使って財布を開きたいときなどに、意識的にスマホを手から離すという使い方も可能。
ポケットやバッグから取り出すときも、リングに指を引っかけるようにすれば滑り落とすことなくスムーズにサッと手に取ることができます。
本革仕上げでヴィジュアルも文句なし
機能面だけでなく、デザインや品質にこだわっているのも「SYANTO Ring V3」のうれしいポイント。従来バージョンから強度もアップされています。
革職人が一つひとつ手作業で仕上げた植物タンニンなめしの本格牛革を使用しており、革特有のスベスベとした触感も指を通しやすく好印象です。
逆に本革仕様ではない別バージョンと比較すれば、わずかに滑りやすい感覚もありますが、使い込むほど手に馴染んでくるはず。エイジングによって、愛着も湧いてくることでしょう。
使用中のスマホケースが下部を覆っていないタイプや、そもそもケース不使用の人のために両面テープも付属していますが、念のために自分のスマホで問題なく使えるかどうか、事前に確認しておくのがベターです。
MagSafeと干渉せず、背面のデザインもジャマしない「SYANTO Ring V3」。現在、数量限定の割引販売を実施中ですので、早めに下記のリンク先をチェックしておきましょう！
>> スマホはもう“握らない”。あらゆる重力から解放する SYANTO Ring V3
