TikTok¤Î±¿±Ä´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ÎBytedance¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Seedance 2.0¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤È²èÁü¤ÈÆ°²è¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¥«¥Ã¥È¤ò´Þ¤àÆ°²è¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê²èÁü¤äÆ°²è¤ÇºÙ¤«¤¯ÆÃÄ§¤ò»ØÄê¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Seedance 2.0¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÇÂç9Ëç¤Î²èÁü¤ÈºÇÂç3ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÆþÎÏ²ÄÇ½¤ÊÆ°²èÀ¸À®AI¤Ç¤¹¡£Seedance 2.0¤ÎÈ¯É½¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¡Ö½÷ÕØºß优²íÅª»¯°áÉþ¡¤»¯´°ÀÜÃåºß²³Î¤Ù½½Ð另°ì·ï¡¤ÍÑÎÏÙµ°ìÙµ°áÉþ¡£(ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹½÷¤Î»Ò¡¢´³¤·¤¿¸å¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤«¤éÉþ¤ò°ìËç¼è¤ê¤À¤·¤Æ¿¶¤ë)¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¡£
À¸À®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬°Ê²¼¡£Éþ¤ò¿¶¤ëÆ°ºî¤ä¡¢´³¤µ¤ì¤¿Éþ¤ÎÍÉ¤ìÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok³«È¯¸µBytedance¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×ºîÎã¤½¤Î1 - YouTube
Ê£¿ô¤Î¥«¥Ã¥È¤ò´Þ¤àÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¨Áö¤¹¤ëÃËÀ¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö镜头ìð¿ïüî°áÃË»Ò²÷Â®Æ¨Ë´¡¤¹¡ÌÌ°ì·²¿ÍºßÄÉ¡¤镜头转为侧ÌÌìðÇï¡¤¿ÍÊª惊¹²ÆµÅÝÏ©边Åª¿å²Ì摊à¨µ¯Íè继续Æ¨¡¤¿Í·²¹²ÍðÅªÀ¼²»¡£(¹õÉþ¤ÎÃË¤¬ÁÇÁá¤¯Æ¨Áö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤ÇÄÉ¤¦¡£¸å¤í¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï²£¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÃË¤ÏÏ©¾å¤Î²ÌÊª²°Âæ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·Â³¤±¤ë¡£·²½°¤Î¤¢¤ï¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯À¼¤¬¶Á¤¯)¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤âÉþÁõ¤äÁ´ÂÎ¤Î¿§Ì£¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok³«È¯¸µBytedance¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×ºîÎã¤½¤Î2¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥«¥Ã¥È¡Û - YouTube
ºÇÂç9Ëç¤Î²èÁü¤ÈºÇÂç3ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÆ±»þ¤ËÆþÎÏ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢À¸À®¤¹¤ëÆ°²è¤Î°áÁõ¤ä¥«¥Ã¥ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤òºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÊª¤Î²èÁü¤È°áÁõ¤Î²èÁü¤òÆþÎÏ¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤âÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSeedance 2.0¡×¤Ø¤ÎÆþÎÏÆ°²è - YouTube
¤½¤·¤Æ¡Ö»²¹ÍÂè°ì张图ÊÒÎ¤ÌÏÆÃÅª¸Þ´±长Áê¡£ÌÏÆÃÊ¬别ÀüÃåÂè2-6张»²¹Í图Î¤ÅªÉþÁõ凑¶á镜头¡¤Ðö½Ð调Èé¡¢Îä¹ó¡¢²Ä爱¡¢惊讶¡¢耍帅ÅªÂ¤·¿¡¤每°ìÐ¤Â¤·¿ÀüÃåÉÔÆ±ÉþÁõ¡¤每¼¡¹¹换¡¤²èÌÌÈ¼¿ï²ñÀÚ镜¡¤»²¹Í视频ÅªÎ¤鱼´ã镜头ÚÃ²Ì¡¢½Å±Æ闪烁Åªúõ±Æ²èÌÌÚÃ²Ì¡¤(1ËçÌÜ¤Î²èÁü¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î´é¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï2¡Á6ËçÌÜ¤Î²èÁü¤Î°Õ¾¢¤òÃå¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡Ø¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡Ø¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¡Ø¶Ã¤¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òºî¤ë¡£³ÆÉ½¾ð¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢°áÁõÊÑ¹¹»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£»²¹ÍÆ°²è¤Îµû¸½¥ì¥ó¥º¸ú²Ì¤äÆó½ÅÁü¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯±ÇÁü¸ú²Ì¤ò»²¹Í¤Ë)¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤âÆþÎÏ¤·¤ÆÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤¬°Ê²¼¡£¿ÍÊª¤ä°áÁõ¤ä±ÇÁü¸ú²Ì¤ò»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
TikTok³«È¯¸µBytedance¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×ºîÎã¤½¤Î3¡ÚÊ£¿ô¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Û - YouTube
X¤Ë¤âSeedance 2.0¤ÇÀ¸À®¤·¤¿Æ°²è¤¬Ê£¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WaveSpeedAI¤¬Åê¹Æ¤·¤¿°Ê²¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢»²¹ÍÆ°²è¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤äÇÐÍ¥¤ÎÆ°¤¤ò´°àú¤ËÌÏÊï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Seedance 2.0 's motion accuracy is seriously mind-blowing.
Every move. Nailed.
What should we test next?
Drop your ideas in the comments 👇 pic.twitter.com/zgYlcM0TiV— WaveSpeedAI (@wavespeed_ai) February 9, 2026
Seedance 2.0¤ÏBytedance¤ÎÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¨ÔíAI¡×¤Ê¤É¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Seedance 2.0¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¸«Êý¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤ä¥²¡¼¥à³«È¯´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
