燃費は3割改善

瀬戸内海を横断する松山（松山観光港）〜広島（広島港）の旅客航路は、石崎汽船と瀬戸内海汽船の2社が運航しており、設備が充実したフェリーとスピードがウリの高速船でサービスを競っています。

【快適！】これが新型船「SeaMAX」の船内です（写真）

瀬戸内海汽船は近年「シーパセオ」「シーパセオ2」といったデザイン性に優れた新造船を投入してきましたが、石崎汽船も2025年12月19日、次世代型高速船「リニアジェット」を国内で初導入し、この航路で運航を始めました。

リニアジェットは、石崎汽船の従来船「スーパージェット」を置き換えるために導入されました。スーパージェットは、ウォータージェット推進により最大速力45ノット（83.3km/h）、航海速力32ノット（59.2km/h）の性能を発揮する高速船です。ただ、瀬戸内海ではそこまでの高速性能は必要ないため、後継には燃費を3割改善し、低騒音・低振動を実現したリニアジェットが導入されました。

リニアジェットは、ドイツのフォイト社が開発した次世代型高速船です。最大速力は30ノット（55.6km/h）程度ですが、今回の石崎汽船の新型船「SeaMAX」は27ノット（50km/h）と発表されています。

早速乗ってみた

どのような船なのか、早速乗船しました。2026年1月の木曜、広島20時ちょうど発・松山行きに乗船します。旅客定員94人に対して乗客は13人。船内にはスーパージェットのようなスーパーシート（特別席）や売店はありません。全体的にジェットフォイルに似た室内構成です。

総トン数108トンの小さな船ですが、停泊中はほとんど揺れませんでした。リクライニングシートの席にはシートベルトが付いており、座席下には救命胴着も備わります。

側窓の下にはコンセントがあり、窓の横にも物が置けるため、乗客は窓側に陣取っていました。なお、ペットは専用のカゴに入れれば持ち込み可能。自転車も輪行袋に収納して前輪を外していれば、手荷物として無料持ち込みが可能です。車いす対応トイレも設置されています。

出港すると、低騒音化されたとはいえ、エンジン音は最高80デシベルとかなり聞こえました。乗り心地はすこぶる良く、動いていることに気付かないほどです。スピードが上がると揺れはほとんどありません。ただ、「揺れるからスーツケースを置かないでください」との車内放送があったので、天候によっては揺れるのでしょう。

スマートフォンのアプリで速度を計測すると、速力は27ノット（50km/h）を維持し、計測していた間では28.3ノット（52.3km/h）が最高でした。

1時間16分の船旅はすぐに終わり、定刻より4分早い21時16分、松山観光港に着きました。瀬戸内海汽船も導入するというリニアジェット。快適な高速船の競演が新しい時代を作りそうです。