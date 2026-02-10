岡本和真が“ルーキーNo.1”評価　MLB公式が示した最新WAR予測、日本人トリオがトップ10入り

岡本への期待度は、村上や今井よりも高いようだ(C)Getty Images

3人のルーキートリオがメジャーを席巻するのか。『MLB公式サイト』が今季の期待のルーキー特集をランキング形式で掲載した。ランキングはデータサイト「FanGraphs」が算出した今季の予想「WAR」順で、「WAR1.4」以上だった14人のルーキーが登場。堂々のトップに輝いたのが、巨人からブルージェイズに移籍した岡本和真だ。

WARとは「Wins Above Replacement」の頭文字をとったもので、メジャーリーグでは最も重要視される指標の一つだ。メジャー最低年俸程度の控えレベルの選手に比べて、その選手のおかげで何勝上積みできたかを示す。現在は「FanGraphs」か、別のデータサイト「Baseball Reference」のいずれかが独自の計算方法で算出した数字が主流だ。MVP投票などは、ほぼWARが評価基準となってきている。

岡本はWARが「2.5」でルーキーの中で最高予想だった。打撃成績は22本塁打が予想され、出塁率と長打率を足して求めるOPSは.769。「今オフのトロントの攻撃陣の補強でキーとなる存在だ。それだけの数字を残せば、十分に良いデビューシーズンとなる」と評された。

2位には昨季最終盤にデビューした同僚のトレイ・イエサベージがWAR「2.2」で入った。昨季メジャーでは3試合、14イニングしか投げておらず、今季も新人資格を有している。

5位タイに入ったのが、ヤクルトからホワイトソックスへ移籍した村上宗隆。WAR「2.0」で、加えて30本塁打と大台予想された。「今季30本塁打以上を予想されている選手は17人しかいない。日本での空振り率の高さは依然として懸念されるが、期待値は高い」と同サイトは強調した。