Ìîµå¤Ï¡ÖÃÇ¥È¥Ä¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡×¡¡µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö7²óÀ©¡ÄÂ¾¶¥µ»¤È°Û¤Ê¤ë¡È¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡É
¡ÖÌîµå»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¡×¤Ç²ÖºéÆÁ±É¡¦´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿½ëÇ®ÂÐºö
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç7¥¤¥Ë¥ó¥°À©Æ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿²Æ¤Î¹ó½ëÂÐºö¤ÏÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤Ï¡Ö±¿Æ°Ãæ¤Ë¿å¤Ï°û¤à¤Ê¡×¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ØÆ³¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï¡Ê¿·¤·¤¤¡ËÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÖºéÆÁ±É¹â¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¡£1·î24Æü¡¢25Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌîµå»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¡×¡ÊBaseball Coaching Clinic¡¢Á´ÆüËÜÌîµå¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÌîµå¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ëÇ®ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿160¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÎÙ¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡¢ÇÜ°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤ÇÂ¤ò¤Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶¥µ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Â¾¶¥µ»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¶¥µ»»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈ¾Âµ¡¦Ã»¥Ñ¥ó¤Ç¤ä¤ë¶¥µ»¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È´ä°æ´ÆÆÄ¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤â¸°¤ò°®¤ë¤¬¡¢Ìîµå¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤Ï¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈéÉæ¤¬Ê¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾Âµ¡¦Ã»¥Ñ¥óOK¤Ë¤·¡¢¤ä¤êÊý¤â¸Ä¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¶µ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈ¾Âµ¡¦Ã»¥Ñ¥ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤â¥Õ¥í¥ê¥À¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊU-18¤Ï¡Ë7²óÀ©¤À¤«¤é¡ÊÂÎÎÏ¤¬¡Ë¤â¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤ÎÊ¸²½¡¢ÆüËÜÌîµå¤ÎÊ¸²½¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÍè¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Î¤¬»ØÆ³¼Ô¤Î»ÈÌ¿
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢½ëÇ®½ç²½¤ÎÊýË¡¤ä¡È¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¡É¤ÎÆ³Æþ¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤â¶á¤¯¤Ë¿åÊ¬¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸ì¤Ã¤¿´ä°æ´ÆÆÄ¡£¹â¹»Ìîµå¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö3²ó¡¢5²ó¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁ°È¾¡Ê¤Î»þ´Ö¡Ë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é2²ó¤Ç°ìÅÙÀÚ¤ë¤È¤«¡£¤½¤ÎÊý¤¬À¸ÅÌ¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢»²²Ã¤·¤¿³ØÆ¸»ØÆ³¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¡ÖÇ¯Îð¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢15Ê¬¤Ç1²óµÙ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¿å¤ò°û¤à¤Ê¡×¤Î»þÂå¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤³¤½¡¢¡È²áµî¤Î¾ï¼±¡É¤¬È´¤±¤¤ì¤º¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´í¸±À¤Ï¹â¤¤¡£¡ÖÀÎ¤Ï¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ë²æËý¤µ¤»¤Æº¬À¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤âÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢µ»½Ñ¤äÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á»ØÆ³¼Ô¤Î»ÈÌ¿¡×¤È´ä°æ´ÆÆÄ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Èµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç¿Í¤Î¡ÈÃÎ¼±¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤ÏÀäÂÐÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¹â¶¶¹¬»Ê / Koji Takahashi¡Ë