¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§2·î6Æü¤Ë¥´ー¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Áー¥à¡Ö¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É ¥¼¥í¡×¤Î¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¤Î»î¹ç¤Ï¡¢J¥êー¥°¤¬À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÄ¹ºê¤È¹Åç¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¥Ôー¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¡Ä¡£
¢£ÍÅÄÍ¥Íý¹á¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ4»þ´ÖÁ°¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢»ç¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¸ø±à¤ËÍè¤¿¡£¡×
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
¢£¥µ¥Ýー¥¿ー
¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤ò¤¢¤²¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¢£ÍÅÄÍ¥Íý¹á
¡ÖÎëÌÚ¾ÏÅÍÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¡£´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×
¢£¥µ¥Ýー¥¿ー
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÀÅÀ¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¡ª¡×
¡¡5¤«·î´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤¬³«Ëë¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹ºê¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¬¥¦¥ë¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈïÇúÃÏ¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ëÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ò¸ò´¹¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾35Ê¬¡¢ÃæÌî¤¬¹ª¤ß¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©¥´ー¥ë¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÌî½¢ÅÍ
¡Ö±öÃ«Áª¼ê¤«¤é¤¤¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤¬Íè¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¥´ー¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¥ー¥ÑーÂçÇ÷¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¡¦ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡£°§»¢ÂØ¤ï¤ê¤Î¥´ー¥ë¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÌÚ¾ÏÅÍ
¡Ö10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ð¸ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Åç¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î4Ê¬¸å¡£ÀîÊÕ¤¬Ì¥¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÀîÊÕ½Ù
¡Ö¥Üー¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ç´¢¤ê¼è¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¡¡ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÃæÈ×¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤È°ìµ¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¡£Åì¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¤½¤ÎÀîÊÕ¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬Á´°÷¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´ー¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¡£¥¬¥¦¥ë¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¸«»ö¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥¬¥¦¥ë´ÆÆÄ
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤Ç¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³«ËëÀï¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï2·î10Æü¤ÏACL¥¨¥êー¥È¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥°¥ëー¥×¥êー¥°ÆÍÇË¤Ç¤¹¡£2·î14Æü¤Ï¥êー¥°Àï¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¡£¿·À¸¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯2·î9Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û