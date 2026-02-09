元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さん（42）が8日までにインスタグラムを更新。6.1キロの減量に成功した"ダイエット飯"を紹介しました。



【写真】減量後、シュッとした丸山桂里奈さん

丸山さんは、以前の投稿で「ダイエット成功しました！！ とりあえずは6.1キロ減」と報告。夫の本並健治さん、作家の長井かおりさん、女優・タレントの矢田亜希子さん、お笑い芸人のみやぞんさんとのツーショットもアップしており、「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました」とつづっていました。



続く投稿で、"ダイエット飯"を公開。「12月15日から1ヶ月間で、6.1キロ痩せました 外食ダイエットということですが、なかなか全部外食は難しかったり時間もお金も大変なので自炊の時もあり、そんなときはたんぱく質をとにかく意識しながらとりました 1食タンパク質20gを摂るようにしてました」とダイエット中の食生活の工夫についてコメントしており、実際の食事の写真などを複数アップしていました。



具体的な品目もポイントとともに一品ずつ紹介し、最後には「そんなこんなでこんな感じでゆるーりと、ダイエットをしました。高タンパクで良質な脂があるものを選ぶと、食べ応えもあり満足感が半端なかったです」と実感を語りました。



SNSでは、「すごい！！1カ月で6キロマイナスだったのですね スポーツマンだから筋肉量が違うのかな？」「ホンマ綺麗になられて素晴らしい」「外食でも意識して良いものを食べたらこんなに痩せるんですね」「とっても素敵です 私もトライしてみたくなりました」「めっちゃ綺麗 誰かと思っちゃったよ」「たった1カ月ですごすぎます！！」「みんな美味しそう」などのコメントがありました。