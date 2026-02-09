こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2月10日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年2月9日は、屋外でも屋内でも活躍するJBLのワイヤレスマイク「QUANTUM STREAM WIRELESS」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

★限定クーポン割2/11AM9：59まで【公式】 JBL QUANTUM STREAM WIRELESS | ジェービーエル ワイヤレスゲーミングマイク 無指向性 シングルコンデンサーマイク 風切り音低減用風防ファー同梱 ゲーミングマイク ゲーム ライブ配信 ワイヤレス 防水 IPX4対応 アプリ対応 14,300円 （クーポン利用で66%オフ＋ポイント1倍：2月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ゲームにもオンライン会議にも便利なJBLのワイヤレスゲーミングマイクがお買い得

JBLの「QUANTUM STREAM WIRELESS」は、USB-Cドングルを使って、スマホ・タブレット・PCでワイヤレス録音やストリーミングができるポータブルマイクです。

今ならクーポン利用で66%オフの大特価で販売中。

11gのクリップオンデザインで軽快な付け心地が◎。服やバッグに装着するだけでクリアな音声を収録することができます。

低遅延2.4GHzワイヤレスだから、離れた場所でも安定した録音が可能（通信範囲最大約100m）です。

マイクは全方向ピックアップパターンを採用しているから、周囲の声を逃さずクリアに録音できます。

24時間の長時間使用＆スピード充電

単体マイクは最大約6時間録音、充電ケースを合わせると合計約24時間の長時間使用が可能。

急いでいる時は15分の急速充電で約1時間分プラス再生もできます。

JBL Headphonesアプリを使って、ゲインやノイズ抑制、LEDインジケーター表示のカスタマイズなども簡単に行うことが可能です。

「スマホ・タブレット・PCで高音質配信や録音をしたい」「外出先やフィールドで使えるモバイルマイクが欲しい」という人にぴったりのアイテムを要チェック！

Image/Source:楽天市場