●JR熱海駅直結の駅ビル「ラスカ熱海」で買える定番＆ハズさないスイーツとお菓子をご紹介します。

温泉や海を楽しみ、街歩きをしていると、意外と後回しになりがちなのが“お土産選び”。

気づけば帰りの時間が迫り、「ゆっくり選ぶ時間がない」「どこで買えばいいか分からない」と焦った経験がある方も多いはず。

そこで今回は、JR熱海駅直結の駅ビル「ラスカ熱海」だけで完結し、短時間でも迷わず選べることを重視して、熱海のおいしいスイーツ土産を厳選しました。

迷ったら6個入りで。熱海名物「利久の薄皮饅頭」

「熱海名物温泉まんじゅう」（790円）

熱海土産の定番として長く親しまれている「利久」の薄皮饅頭は、しっとりと薄く仕上げた皮と、なめらかな餡のバランスが魅力です。甘さは控えめで、最後まで重たさを感じさせません。

粒あん、こしあん、白あんなど複数の味を楽しめる詰め合わせは、好みが分からない相手にも選びやすく、世代を問わず喜ばれる安心感があります。

むっちり香ばしい「くろむぎ」の黒麦まんじゅう

黒麦まんじゅう（118円）、栗あん（130円）

熱海の縁起物としても知られる「麦こがし」を使った黒麦まんじゅうは、むっちりとした生地と香ばしさ、味わい深いこしあんが特徴です。

むっちりとした生地の風味を引き立てるこしあんは、素朴ながらも奥行きのある味わい。熱海らしさがありつつクセがないため、初めての熱海土産にも向いています。

洋菓子派にオススメの「住吉屋」の定番スイーツ

とろけるチーズケーキ（210円）

地元で親しまれている洋菓子店「住吉屋」は、和菓子が多い熱海土産の中で貴重な洋菓子の選択肢です。

「とろけるチーズケーキ」は、なめらかな口どけと濃厚なコクが特徴で、冷凍対応・個包装と実用面でも優れています。

スイートポテト（210円）、ショコラ（240円）

ショコラはカカオの風味をしっかり感じられる大人向けの味わい。スイートポテトは素材の甘みを生かしたやさしい仕上がりで、幅広い世代に好まれています。組み合わせて購入する人が多いのも納得です。

熱海を代表する老舗「菓子処 間瀬」

きんつば、伊豆の踊り子、逢初、山づと（熱海チョイス 秋冬 790円）

創業以来、地元に根付いた和菓子作りを続ける「菓子処 間瀬」。

小豆の風味を生かした「きんつば」、川端康成の作品にちなんだ「伊豆の踊り子」、熱海の地名に由来する「逢初（あいぞめ）」、「山づと」など、土地の物語を感じられる銘菓が揃います。

熱海ろまんす（白・黒）

やわらかな食感の焼き菓子「熱海ろまんす」は、上品で親しみやすい味わいが特徴。パッケージデザインも洗練されており、幅広いシーンで使いやすいお土産です。

甘いものが苦手な人にも。「徳造丸 金目鯛ポテトチップ」

金目鯛煮付けポテトチップ（490円）

伊豆の網元「徳造丸」監修の金目鯛ポテトチップは、金目鯛の煮付けを思わせる甘辛い味付けが特徴です。しょうがの風味が効いたあまじょっぱい味わいで、つい手が伸びます。

軽くて持ち帰りやすく、お酒好きの方へのお土産にも向いています。

静岡らしさが伝わる「おらっち村の桜えびかるせん」

おらっち村の桜えびかるせん（550円）

桜えびを練り込んだ薄焼きせんべいは、香ばしさと軽い食感が魅力です。

しらすを使った種類もあり、どちらも静岡らしい海の幸を感じられる味わい。個包装のため、職場用のばらまき土産にも適しています。

まとめ

熱海で時間がなくても、駅ビル「ラスカ熱海」なら定番から個性派まで外さないお土産が揃います。電車や新幹線の出発前に立ち寄れる利便性も大きな魅力です。

限られた時間でも満足度の高いお土産選びの参考にしてみてください。

●SHOP INFO

ラスカ熱海

住：静岡県熱海市田原本町11-1

TEL：0557-81-0900

営：9:00～19:00（ショッピング）

※一部店舗により営業時間が異なる場合あり

アクセス：JR熱海駅改札を出てすぐ

●著者プロフィール

牡丹餅あんこ

フリーライター・編集。グルメ誌、旅行誌、女性誌、Webの取材、撮影、執筆、編集、イラストを担当。さまざまな土地のお土産やご当地グルメを歩いて探すのが好き。