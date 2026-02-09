¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿Anthropic¤Î¿·AI¥â¥Ç¥ë¡¢Claude Opus4.6¤È¤Ï
Claude¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ëClaude Opus4.6¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Claude¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëAnthropic¤Ï¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤ê¿µ½Å¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤è¤êÄ¹¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¹¥¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¿ÍÅª¥ß¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Axios¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Opus4.6¤Ï¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¥é¥êÆâ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿500·ï°Ê¾å¤ÎÌ¤¸ø³«¤Î¥¼¥í¥Ç¥¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤â¡¢·ç´Ù¤òÃµ¤¹¤è¤¦ÆÃÊÌ¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éµ¤¤Å¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤«
Claude Opus4.5¤ÈOpenClaw¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Anthropic¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Á°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤â
°ÊÁ°¤«¤é¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Claude¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Anthropic¤ÏOpus4.6¤¬PowerPoint¤Î»ñÎÁºîÀ®¤äExcelÆâ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¾¤Î¶ÈÌ³¥¿¥¹¥¯¤Ç¤â¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Èóµ»½Ñ¿¦¸þ¤±¤Î¡ÖClaude Code¡×¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCowork¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¿·AI¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¯¥¦¥©¡¼¥ë³¹
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Anthropic¤ÎCowork¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤¬»Ô¾ì¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¤ò²¼Íî¤µ¤»¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ëDeepSeek¤¬ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡¢AI´ØÏ¢»Ô¾ì¤¬°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤¬¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Opus4.6¤¬»Ô¾ì¤òº¬ËÜ¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£Menlo Ventures¤ÎºÇ¶á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Anthropic¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤Ê¶¥¹ç´ë¶È¤è¤ê¤âÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£OpenAI¤â¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎFrontier¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âAnthropic¤ÎÎ©¾ì¤ÏÅöÌÌÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£²ó¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤¬²¿¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ô¾ì·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬AI¤Î¿ÊÅ¸¤ËÂç¤¤¯ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£