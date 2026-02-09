セリエA 25/26の第24節 ユベントスとラツィオの試合が、2月9日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはペドロ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。ラツィオのダニエル・マルディーニ（FW）のアシストからペドロ（FW）がゴールを決めてラツィオが先制。

ここで前半が終了。0-1とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。フアン・カバル（DF）からエドン・ジェグロバ（MF）に交代した。

46分、ラツィオが選手交代を行う。トマ・バシッチ（MF）からフィサヨ・デーレバシル（MF）に交代した。

47分ラツィオが追加点。ダニーロ・カタルディ（MF）のアシストからグスタフ・イサクセン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、59分、ユベントスのアンドレア・カンビアーゾ（DF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

65分、ラツィオは同時に2人を交代。グスタフ・イサクセン（FW）、ペドロ（FW）に代わりマッテオ・キャンセリエリ（FW）、タイアニ・ノスリン（FW）がピッチに入る。

77分、ユベントスは同時に2人を交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）、トゥーン・コープマイネルス（MF）に代わりジェレミー・ボガ（MF）、ロイド・ケリー（DF）がピッチに入る。

77分、ラツィオが選手交代を行う。マリオ・ヒラ（DF）からアレッシオ・ロマニョーリ（DF）に交代した。

83分、ラツィオが選手交代を行う。オリバー・プロフストガード（DF）からパトリック（DF）に交代した。

84分、ユベントスは同時に2人を交代。マヌエル・ロカテッリ（MF）、ウェストン・マッケニー（MF）に代わりファビオ・ミレッティ（MF）、ロイス・オペンダ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分ユベントスが同点に追いつく。ジェレミー・ボガ（MF）のアシストからピエール・カルル（DF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ラツィオは33分にケネス・テーラー（MF）、81分にアレッシオ・ロマニョーリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 06:50:46 更新