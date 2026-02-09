猫と暮らしていると、「言葉が伝わっているのでは？」と感じる瞬間があります。今回ご紹介するのは、まさにそんな一場面を捉えた1枚です。飼い主さんの声かけに思わず反応してしまった猫ちゃんの姿が話題となり、Xで21万表示・2.1万いいねを記録。「恥ずかしくなっちゃったかな？」「たまらない可愛さ」などの声が寄せられています。

【写真：猫に『可愛いね』と何度も言った結果→『おてて』が…悶絶級の『リアクション』】

『可愛いね』と何度も声をかけられた猫ちゃん

Xアカウント『まるママ』に登場するのは、猫のぴっぴくん。2025年6月、病院の駐車場にいたところを保護され、飼い主さんのもとにやってきたそうです。

保護時は、生後推定1ヵ月だったというぴっぴくん。飼い主さんと先住猫のまるくんにやさしく見守られながら、すくすくと成長してきました。

そんなある日のこと、飼い主さんは仰向けに寝転んでいたぴっぴくんに「可愛いね～」と繰り返し声をかけていたそう。すると、ぴっぴくんはおもむろに手で顔を覆う仕草を見せたのだとか。

「可愛い」の言葉をたくさん浴びて、思わず照れてしまったのでしょうか。まるで言葉を理解しているかのようなリアクションに、すっかり心をつかまれてしまいました。

照れてるの？思いがけない仕草に悶絶の声相次ぐ

ぴっぴくんのまさかの“リアクション”を捉えた1枚は、たくさんの人を笑顔にしてくれたようです。「恥ずかしくなっちゃったかな？」「たまらない可愛さ」「照れちゃいましたね」「猫ちゃんの必殺おててクロス～！大好きです」と悶絶の声続出。また、「やっぱり言葉わかってるんだなあ」というしみじみとしたコメントも見受けられました。

「可愛いね」という言葉に対し、まるで人間のような愛らしい反応をみせてくれたぴっぴくん。もしかしたらその仕草には「ちゃんと伝わっているよ」というメッセージが込められていたのかもしれません。

飼い主さん家族や先住猫のまるくんに見守られながら、ぴっぴくんがどんな風に成長していくのか--。今後が益々楽しみです。

Xアカウント「まるママ」では、そんなまるくんとぴっぴくんの日常の様子が投稿されています。

飼い主さん、ぴっぴくん、まるくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

