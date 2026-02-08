今週の決算発表予定 ＪＴ、リクルート、ソフトバンクＧなど (2月9日～13日)
■2月9日～13日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 2月 9日―――――――――――― 187銘柄 発表予定
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<1893> 五洋建 [東Ｐ]
<4021> 日産化 [東Ｐ]
<4151> 協和キリン [東Ｐ]
<4186> 東応化 [東Ｐ]
<4385> メルカリ [東Ｐ] ★
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<4980> デクセリ [東Ｐ]
<5631> 日製鋼 [東Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東Ｐ] ★
<5726> 大阪チタ [東Ｐ]
<5801> 古河電 [東Ｐ] ★
<5803> フジクラ [東Ｐ] ★
<5838> 楽天銀 [東Ｐ] ★
<6098> リクルート [東Ｐ] ★
<7012> 川重 [東Ｐ] ★
<8591> オリックス [東Ｐ]
<8802> 菱地所 [東Ｐ] ★
<9434> ＳＢ [東Ｐ] ★
<9616> 共立メンテ [東Ｐ]
など
● 2月10日―――――――――――― 306銘柄 発表予定
<1963> 日揮ＨＤ [東Ｐ]
<2267> ヤクルト [東Ｐ]
<3402> 東レ [東Ｐ]
<3405> クラレ [東Ｐ]
<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ] ★
<4182> 菱ガス化 [東Ｐ]
<4680> ラウンドワン [東Ｐ]
<4911> 資生堂 [東Ｐ] ★
<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] ★
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
<6324> ハーモニック [東Ｓ]
<6753> シャープ [東Ｐ]
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東Ｐ] ★
<7261> マツダ [東Ｐ] ★
<7267> ホンダ [東Ｐ] ★
<8105> ＢＴＣＪＰＮ [東Ｓ]
<9005> 東急 [東Ｐ]
<9348> アイスペース [東Ｇ]
など
● 2月12日―――――――――――― 434銘柄 発表予定
<141A> トライアル [東Ｇ]
<1605> ＩＮＰＥＸ [東Ｐ] ★
<1812> 鹿島 [東Ｐ]
<285A> キオクシア [東Ｐ] ★
<2914> ＪＴ [東Ｐ] ★
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<4755> 楽天グループ [東Ｐ] ★
<5253> カバー [東Ｇ]
<6326> クボタ [東Ｐ]
<6330> 東洋エンジ [東Ｐ] ★
<6383> ダイフク [東Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東Ｐ] ★
<7014> 名村造 [東Ｓ]
<7201> 日産自 [東Ｐ] ★
<7202> いすゞ [東Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東Ｐ]
<8113> ユニチャーム [東Ｐ]
<8136> サンリオ [東Ｐ] ★
<9024> 西武ＨＤ [東Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東Ｐ] ★
など
● 2月13日―――――――――――― 911銘柄 発表予定
<1911> 住友林 [東Ｐ]
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<4004> レゾナック [東Ｐ]
<4543> テルモ [東Ｐ]
<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] ★
<5706> 三井金属 [東Ｐ] ★
<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東Ｐ]
<6361> 荏原 [東Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ] ★
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<7936> アシックス [東Ｐ] ★
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ] ★
<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ] ★
<8750> 第一生命ＨＤ [東Ｐ] ★
<8766> 東京海上 [東Ｐ] ★
<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
など
