1.5リッターエンジン搭載で驚異の「374馬力」！

BMWが2020年まで展開していた「i8」は、スーパーカーに引けを取らない鮮烈なビジュアルと、高い次元での環境性能を融合させた、唯一無二のプラグインハイブリッドスポーツカーです。

生産終了から歳月が流れた今なお、その革新的な設計思想と未来感あふれるデザインは、色褪せるどころか中古車市場やSNSでも熱い注目を集め続けています。

【画像】超カッコいい！ これが370馬力超えの「四駆スポーツカー」です！（19枚）

どのようなモデルなのでしょうか。

i8は、2009年のフランクフルトモーターショーで発表されたコンセプトカーから始まりました。

その後、2013年には市販モデルとしてデビュー。持続可能なモビリティを標榜する「BMW i」ブランドのアイコンとして、電気自動車の「i3」とともに次世代モビリティの在り方を世に問いました。

2018年には、開放的な走りを実現する「i8ロードスター」がラインナップに加わり、その近未来的な世界観をより確固たるものにしています。

このモデルの神髄は、独創的なスタイリングと、それを実現するための徹底した軽量化技術にあります。鋭いウェッジシェイプのボディはCd値0.26という優れた空力性能を実現し、リアに配されたU字型テールランプなどの意匠は、一目でそれと分かる個性を放っています。

この唯一無二のフォルムを支えているのが、アルミ製ドライブモジュールと、鉄やアルミを凌駕する軽さと強度を誇るCFRP（炭素繊維強化プラスチック）製キャビンを組み合わせた高度な構造です。

ハイブリッド車はどうしても重量が増えがちですが、この革新的なパッケージングによって車両重量を約1500kgにまで抑え込み、同時にBMW初となる跳ね上げ式の「バタフライドア」の採用も可能にしました。

パワートレインに目を向けると、1.5リッター直列3気筒ツインターボエンジンに電気モーターを組み合わせたハイブリッド4WDシステムを搭載。

排気量こそコンパクトカー並みの1.5リッターですが、システム合計で374馬力を叩き出す実力を持ち、モーターのみでの高速クルージングも可能にするなど、現代のスポーツカーに求められる多様な走行モードを備えていました。

さらに、20インチという大径サイズでありながら、あえて細身のタイヤを選択している点からも、単なる絶対的な速さの追求ではなく、効率性や環境負荷の低減を真摯に見据えていたことが分かります。

インテリアにおいても、「2＋2」のレイアウトに軽量なスポーツシートが備わり、地を這うような低い着座位置が、乗り込むたびに非日常的な高揚感を与えてくれます。

新車当時は2000万円前後という極めて高価格な設定でしたが、その唯一無二のコンセプトゆえ、現在の中古車市場でもその価値は高く評価されています。

2026年2月時点での流通価格も、550万円から1400万円前後という高水準を維持しており、時代を先取りした一台としての希少価値は揺るぎないものとなっています。

ネット上の反応を見てみると、そのスタイリングに対する賞賛は圧倒的です。街中で見かけた際の「二度見してしまうほどの圧倒的な存在感」や、BMWのデザイン史における「最高傑作」と評する声が絶えません。

特にバタフライドアが展開する瞬間の衝撃は、多くの人にとって忘れがたい記憶として刻まれているようです。

また、ルックスだけでなく「スーパーカーの姿で環境性能を極める」という先見性を高く評価する声も多く、次世代EVスーパーカーの先駆者としての立ち位置が再認識されています。

さらに最近では、中古車価格がかつてよりは手が届きやすい範囲に収まってきたことで、本格的な購入検討を始めたというユーザーの書き込みも増えています。

かつての「高嶺の花」だったi8は、今や現実的な選択肢としての「身近な夢」へと形を変え、新たなオーナーたちの心を掴んでいるようです。