薪ストーブは寒い季節の相棒と思っていませんか？ 多くの製品はコンロ兼用になっているので、一年中楽しめるギアなんですよ。

今回ご紹介する「MAKIng STOVE（メイキングストーブ）」もそのひとつですが、組み立て不要・中型で市販の薪がそのまま入り、さらに手斧・防炎シート・専用バッグなど14点が基本セットとして付属する初心者にも嬉しいコスパグッド1台なんです。

期間限定のおトクなセールも開催されていたので、さっそくチェックしていきましょう。

卓上、市販の薪もそのままOK

本製品の最大の特長はバランスのいい中型サイズ。卓上でも使え、さらに大きなサイド開口で市販の薪もそのまま投入OK。

火種さえ起こせば薪割り無しでラクに燃焼が続けられますよ。

全面は大きなガラス窓。美しく力強い炎がしっかり楽しめます。

コスパ最強クラスの充実セット

キャンプギアの世界は奥が深く、うっかりハマるとお財布がスカスカになるなんてことも……。その点「MAKIng STOVE」は豪華14点セットというのもお買い得なポイント。

薪ストーブや焚き火台には必須の防炎シートや火バサミ、耐熱グローブなども揃っているので、届いたその日にデイキャンプも可能ですよ。

こだわりポイントもたくさん

薪ストーブで大事なのは燃焼効率。その点も抜かりなし。前面、側面、底面の3方向から新鮮な空気を取り入れ、二次燃焼を促進。大型ストーブ級の燃焼効率で寒い夜や調理を助けてくれるとのこと。

天板部分には一般的なメスティンを同時に2個搭載可能。煙突も五徳装着でコンロになるので同時調理も捗りそうです。

有料オプションにはなりますが、串焼き台やグリル台も数千円とお手頃価格でラインナップ。薪火で作る焼き鳥を想像すると、よだれが出てきますね（笑）。

至れり尽くせりな薪ストーブセット「MAKIng STOVE」は、今なら基本の14点セットが30％OFFの27,860円（税・送料込）からオーダー可能でした。

まだまだ紹介できなかったポイントもあるので、気になった人は商品ページで詳しくチェックしてみてください。

