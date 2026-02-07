三宝は、白髪ケアブランド「テンスターHena」より、根元や生え際の白髪を狙って隠せる「ポンポン付きヘアマスカラ」を2026年2月から全国のドラッグストアで発売しました。

30〜50代の白髪に悩む方に向けた新商品です。

三宝 テンスターHena「ポンポン付きヘアマスカラ」

発売日：2026年2月

価格：1,320円（税込）

内容量：13.5mL

カラー：ダークブラウン、ソフトブラック

販売場所：全国のドラッグストア

根元や生え際の白髪が気になる方、気になる白髪にピンポイントで塗りたい方に向けて開発された商品です。

進化したポンポンヘッド付きマスカラブラシを採用し、髪が絡むことなく広い範囲に一気に塗ったり、根元の白髪を狙って隠すことができます。

髪色に合わせて「ダークブラウン」と「ソフトブラック」の2色から選べます。

白髪の悩みに応える設計

「根元・生え際の白髪が気になる」「気になる白髪にピンポイントで塗りたい」「白髪をしっかりカバーしたいけれど、自然なヘアスタイルはキープしたい」といった悩みに対応しています。

髪がバリバリになるのが嫌な方にも適した処方です。

ピンポイントで塗れて髪が絡みにくい

ポンポンヘッド付きのブラシを採用しているため、髪が絡みにくく、塗りたいところにピンポイントで塗れます。

分け目やこめかみなど、細かい部分にも狙って色をのせることができます。

バリバリしにくい自然な仕上がり

乾いた後もごわつきにくい一定の柔軟性を保つ成分を配合しています。

乾燥後も自然な仕上がりになります。

ヘアマスカラを塗布し、ドライヤーで乾燥後にくし等を使うことで、より自然に仕上がります。

独自の瞬間密着処方で一度でカバー

フィルム形成ポリマーが髪表面に薄く均一な膜を形成し、カチオン性成分が染料を髪に吸着させる瞬間密着処方を採用しています。

一度で白髪をしっかりカバーします。

ヘンナ葉エキス配合

ヘンナ葉エキスに含まれる成分「ローソニア」が髪を補修し、キューティクルのキメを整えます。

艶やかでハリ・コシのあるしなやかな髪へ導きます。

使うたびに徐々に染まる

イオン色素（塩基性色素）とナノ分子カラー（HC色素）の2つの色素成分が白髪に徐々に色付けます。

使うたびに自然に染まります。

汗や雨にもにじみにくい

フィルム形成ポリマーによる撥水性が期待できる処方のため、汗や水による色落ちを防ぎます。

髪・頭皮にやさしい使いごこち

ジアミン、パラベン、香料、シリコン、鉱物油、酸化剤フリーです。

髪や頭皮への負担を抑えた処方になっています。

カラーバリエーション

ダークブラウンは、明るめの髪色に合わせやすいカラーです。

ポンポンヘッド採用で、根元の白髪を狙って隠せます。

ソフトブラックは、黒髪や暗めの髪色に馴染むカラーです。

使うたびに徐々に染まり、自然な仕上がりになります。

根元や生え際の白髪を狙って隠せるこの商品は、バリバリしにくい自然な仕上がりで、毎日のヘアスタイルを整えやすくなります。

汗や雨にも強いため、外出時も安心して使えます。

髪や頭皮にやさしい処方で、使うたびに徐々に染まるため、自然な白髪ケアが続けられます。

三宝 テンスターHena「ポンポン付きヘアマスカラ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月から全国のドラッグストアで販売されています。

Q. 価格はいくらですか？

1,320円（税込）です。

Q. どのようなカラーがありますか？

ダークブラウンとソフトブラックの2色があります。

Q. どこで購入できますか？

全国のドラッグストアで販売されています。

Q. 髪が絡みにくい理由は何ですか？

ポンポンヘッド付きのブラシを採用しているため、髪が絡みにくく、ピンポイントで塗ることができます。

