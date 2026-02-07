ガラスコーティング専門店「NOJ」が、2026年3月、大阪府箕面市および松原市に新店舗を2拠点同時にオープンします。

これにより、NOJは全国49店舗体制となります。

NOJ「ガラスコーティング」

オープン時期：2026年3月

展開規模：全国49店舗体制（新店舗オープン後）

大阪エリアでは近年、高品質なガラスコーティング施工と、施工後の美観を長く維持したいというニーズが高まっています。

今回の2店舗同時開業は、そのニーズに応える形で実現しました。

新店舗では、新車・経年車・他社施工車を問わず、車両の状態に合わせた最適なガラスコーティング施工を提供します。

ガラスコーティングは、車の塗装面を保護し、美観を長期間維持するための技術です。

NOJでは、施工後も美観を保ち続けるための無料メンテナンスサービスを用意しています。

短期的な仕上がりだけでなく、長期的な満足度を重視したカーケアを提案します。

NOJ箕面店

所在地：大阪府箕面市牧落3-20-27

電話番号：072-739-7860

箕面市に開業するNOJ箕面店では、地域の愛車家に向けた高品質なガラスコーティング施工を提供します。

NOJ松原店

所在地：大阪府松原市立部2-499-1

電話番号：072-288-7465

松原市に開業するNOJ松原店でも、同様のサービスを展開します。

事前予約・相談受付中

オープンに先立ち、NOJ公式サイトでは、新店舗での施工を検討している方を対象に、事前予約および個別相談を受け付けています。

施工内容や料金などについて、事前に相談できます。

NOJは「継続の美」をコンセプトに、ガラスコーティング施工と無料メンテナンスを組み合わせた独自のサービスを全国で展開しています。

一度きりの施工ではなく、長く愛車と向き合うためのカーケア文化を提供します。

新店舗では、車両の状態に合わせた最適な施工と、継続的なサポートにより、愛車の美観を長期間維持できます。

NOJ「ガラスコーティング」大阪2店舗の紹介でした。

よくある質問

Q. NOJ箕面店・松原店のオープンはいつですか？

A. 2026年3月にオープン予定です。

Q. どのような車でも施工できますか？

A. 新車・経年車・他社施工車を問わず、車両の状態に合わせた最適なガラスコーティング施工を提供します。

Q. 施工後のメンテナンスはありますか？

A. 施工後も美観を保ち続けるための無料メンテナンスサービスがあります。

Q. 事前予約はできますか？

A. NOJ公式サイトで事前予約および個別相談を受け付けています。

