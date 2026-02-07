ぼる塾・きりやはるか、“1人に慣れた”現在の結婚観を語る「自分はこれでいいけど…」

2月5日、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に更新された「納言幸のやさぐれ酒場」に、ぼる塾のあんり、きりやはるか、田辺智加が出演。きりやが、自身の結婚観について語った。

今回の動画では、ぼる塾のメンバーと納言・薄幸が恋バナトークをする様子が公開された。

この中で、きりやは最近恋愛していないという話題になり、田辺は「そもそものはるちゃんが多分（恋愛を）求めてないもん。もう」と言うと、きりやは「多分あれです、1人に慣れてきたっていうのはあるかもしれないです」と答えた。

続けて、「結婚を自分がするって考えた時に、ちょっと面倒くさいかもって思ったちゃったんですよ。親の挨拶とか」「ご飯とか。私、料理とかそんな得意じゃないんですけど、夜ご飯とかも、自分はこれでいいけど相手の分用意しなきゃとか、自分が作ったものを自分は美味しいって思うけど、相手が美味しくなかったらどうしようとか」とコメント。

その後も、「そういうのも考えるのがちょっと面倒くさくなってきちゃって」「好きな人のためだったらそれって苦じゃないのかなとかも思うんですけど」「でもなんか結婚したらこういうのが毎日なのか…とか」と明かしていた。