カレーが「ホテルのようなコク深い味わいに」 “手軽な絶品レシピ”をJA全農広報部が伝授
ホテルのレストランのようなコクと深い味わいを楽しめるカレーの作り方がXに投稿され、表示回数34万件超えの反響があった（6日午後5時時点）。
【写真】「黒糖でホテルのようなコク深い味わいに」JAおきなわの“焦がし黒糖カレー”
JA全農広報部の公式アカウント（@zennoh_food）が「カレーは、黒糖で炒めるだけでホテルのようなコク深い味わいに 野菜を黒糖と一緒に飴色になるまで炒める。（焦げついたら水大さじ1を加える）その後、肉を加え焼き色が付いたら、米酢を加えて酸味が飛ぶまで炒めるのがポイント」とJAおきなわ公式サイトのレシピを紹介している。詳しい作り方は以下の通り。
【材料】
サラダ油 大さじ1、タマネギ 2個（一口大にカット）、ニンジン 2本（一口大にカット）、塩 少々、黒糖（かち割り） 6個、米酢 大さじ3、肉（牛肉、鶏肉、豚肉、ラム肉または魚介やひき肉などお好みで） 600グラム、水 適量、お好みの野菜 適量、お好みのカレールー
【作り方】
1：深鍋を強火で温め、サラダ油とタマネギ、ニンジン、軽く塩と黒糖を加えて全体がしっかりと飴色になるまで炒める。もし焦げ付くようであれば、大さじ1杯の水を加え焦げを取る
2：肉に塩をして、「1」の鍋に加え、さらに炒める。全体がしっかりとした強い焼色になるまでよく炒めたところで米酢を加え、ツンとした酸味が弱まるまで30秒ほど炒める
3：ひたひたより少し低い位の水を加えて柔らかくなるまでよく煮る。柔らかくなったところでルーを加えて完成。
このレシピにユーザーからは「なるほど カレーにも黒糖ですか!! 黒糖はコクが有って煮物などのお料理にも使うと美味しくなりますよねぇ〜」「おいしそう！ 作ります！」「なぬ！」などの反応が集まっていた。
