モスプレミアム限定！「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」
左：大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用 右：和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年2月5日（木）〜 3月15日（日）の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京都渋谷区）及び「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTABASCOソースをご用意し、お客様の好みでメニューをアレンジできる。
「モスプレミアム」は“大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しめるハンバーガーレストラン。2015年に1号店※となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンした。
「モスプレミアム」ホームページ：https://www.mospremium.jp/index.html
※2015年の開店時は「MOS CLASSIC（モス クラシック）」としてオープン。2020年5月に「モスプレミアム」としてリニューアル。
今回、新発売する「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」で使用している「TABASCOチポートレイソース」は、燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモー キーな辛さが特徴で、肉料理との相性も抜群だ。
また「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」も同時発売する。マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーな「TABASCOハバネロソース」をベリーソースと合わせた。甘さの後にしっかりとくる辛さを楽しめる。
さらに、「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベ リーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」をお得に楽しめる「TABASCOコンプリートセット」も販売する。
店内にはTABASCOソース全7種類（TABASCOオリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース）を期間限定で用意しているので、ハンバーガーやサイドメニューなど、自由にかけてメニューをアレンジすることができる。スイート（甘味）とスパイシー（辛味）を組み合わせた“スワイシー（Swicy）”な味わいがトレンドとして注目を集める中、様々な味わいのホットソースを展開するTABASCOブランドとのコラボレーションを通じて、”Swicy”の魅力を日本でいち早く提案する。
●「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）」（1,950円）
「TABASCOチポートレイソース」入りのマヨネーズを塗ったバンズに、レタスとトマト、モスプレミアム自慢の和牛パティをサンドした。パティの上にはグリルオニオンと焼いたベーコン、さらに食感のアクセントとしてオニオンスライスを合わせている。味の決め手は、ベーコン、玉ねぎ、黒砂糖を炒め合わせ、「TABASCOチポートレイソース」を加えた特製ソテーソース。甘じょっぱく仕上げたソテーにスモーキーな辛さが加わり、和牛バーガーとの絶妙なハーモニーがやみつきになる一品だ。
※バンズにはちみつを使用している。
●「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」（580円）
北海道産生乳ソフトクリームに、「TABASCOハバネロソース」を加えたベリーソースを合わせた。南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てる。“甘い”のあとに“辛い”がやってくる、未体験のおいしさを楽しめる。
●「TABASCOコンプリートセット」（2,480円）
「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を、単品価格よりもお得にお楽しみいただけるセット。
＜TABASCOソースについて＞
「TABASCOソース」は、1868年にアメリカ・ルイジアナ州のエイブリー島で誕生した、マキルヘ ニー社のオーセンティックなオリジナルペパーソース。「TABASCOソース」は150年以上、原材料や製造方法をほとんど変えることなく、1日70万本以上のボトルを本社のエイブリー島で製造されている。
原材料は、家族代々受け継がれ、守られてきたレッドペパー、ビネガー、塩のたったの3つのみ。ホワイトオークバレルの中で最大3年間熟成させて作られている。辛いだけではなく、素材の味を引き出し、豊かな深みをプラスする、どのような料理にも合うソース。TABASCOBrandはオリジナルレッドソースの他にも、ハラペーニョソース、ガーリックソース、チポートレイソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャ―ソースなど、数々のペパーソースを販売している。
公式 Instagram：@tabasco
日本公式ウェブサイト： https://tabasco.co.jp/
＜新商品概要＞
商品名：「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）」（1,950円）
※バンズにはちみつを使用している。
「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」（580円）
「TABASCOコンプリートセット」（2,480円）
（「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」
＋「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」）
販売期間：2026年2月5日（木）〜 3月15日（日）
販売店舗：モスプレミアム千駄ヶ谷店、モスプレミアム桜木町クロスゲート店
＜店舗情報＞
〇「モスプレミアム千駄ヶ谷店」
所在地：〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目8-11
アクセス：JR千駄ヶ谷駅から徒歩3分
電話番号：03-5413-8301
営業時間：11:00 〜 22:00（LO 21:00）
〇「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」
所在地：〒231-0062
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101-1クロスゲート1F
アクセス：JR桜木町駅から徒歩1分
電話番号：045-226-3850
営業時間：10:00 〜 22:00（LO 21:00）
＜モスプレミアムについて＞
モスプレミアムは「大人のためのハンバーガーレストラン」をコンセプトに、グルメバーガーとお酒を楽しめるフルサービスレストランとして展開している。素材や調理にこだわったプレミアムなハンバーガーに加え、ビールに合う料理も提供している。オープンキッチンから伝わるシズル感と、ナチュラルで落ち着いた店内で、ゆったりとした上質で心地よい時間を楽しめる。
