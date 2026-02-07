料理愛好家の平野レミと、長男でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）のボーカル・和田唱が、2月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。親子でテレビ初共演を果たした。

【映像】上野樹里らも写る家族写真

これまでにもオファーはあったものの、和田が共演を避けてきたといい、「デビューしてしばらくは、ロックのイメージと母のキャラクターというものに乖離を感じていて。一緒にテレビに出るのはいかがなものかと、ずっとブレーキがかかっていた」と明かす。

変化が起きたのは、自身も50歳を迎え、「自分のルーツといいますか、自分自身を受け入れる」心境になったこと。そんな息子の姿に、平野は「偉い！大人になったね」と言葉をかけた。

番組中盤では、平野家の家族仲の良さが話題に上がり、食事会の様子を収めたプライベート写真が公開された。そこに写っているのは、平野、和田＆女優の上野樹里夫妻、次男の率さん＆食育インストラクターの和田明日香夫妻とその子どもたち。司会の黒柳徹子も「これすごいんだよね」と感嘆の声を上げた。

そんな中、率さんと子どもたちの顔が隠れていることについて、平野が「芸能人じゃないから出てこないんですか？」と尋ねると、和田が「そういうものなの」と冷静に説明。仲の良さがにじみ出るやりとりをここでも見せていた。（『徹子の部屋』より）