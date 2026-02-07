「平成リバイバルブーム」が吹き荒れている。その中でも特に白熱しているのがシール集めだろう。平成生まれの筆者が振り返ってみると、たしかに小学生の頃、シール帳を持っている女子は少なくなかった。彼女らが集めたシールを持ち寄って、休み時間に交換する姿は日常の風景だった。

時は変わって令和。今や小学生の半数以上がスマホを持つ時代ともいわれ、SNSやモバイルゲームもかつてより格段に発達している。そんな中、なぜいまシール集めがアツいのか。このブームによって何が起きているのか。幼い子を持つ親の苦悩や、毎日のように"シールパトロール"をする「ガチ勢」の大人たち、さらにはブームの影で起きる問題点について取材をした。【前後編の前編】

シールとひと言で言っても、一様ではない。中でも人気とされているのが「ボンボンドロップシール」、通称"ボンドロ"だ。若者文化に詳しい児童誌編集者が話す。

「"ボンドロ"は大阪府のファンシー文具メーカー『クーリア』が開発した商品。2024年3月に発売され、すでに1000万枚以上が出荷された人気商品です。ツヤのある質感と、ぷっくり膨らんだ見た目が特徴的ですね。

価格は1シートで500円ほど。人気キャラとのコラボも多く、常に品薄状態が続いているようです。もちろん本来は児童向けですが、スマホケースなどに貼って"デコる"成人女性もSNSで散見され、幅広い世代にうけている。シール活界隈でボンドロは、いわゆる"高レート"と呼ばれる部類なのです」

シール集めないしシール交換を楽しむことは「シル活」とも呼ばれる。大人たちもこのシール争奪戦に参入したことで、子どもがいる親は苦労しているようだ。

あるショッピングモールで娘と買い物をしていた40代母親の話。

「とにかく手に入りにくい状況で……。出会えたらなんでも買うという状況です。今日も娘とショップにきましたが、ありませんでした。子どもたちにとってもボンボンシールは本当に憧れで、シール交換の王様ですよね。ドンキとロフトで運よく何度か手にいれたことはあります。

転売からは怖いので買った事はないですけど、セット売りで5万とか、10万円とかで出品している大人もいるんですよ。もう"趣味の範疇"を越えちゃっているような気もしますよね……」

実際にフリマサイトなどを見ると、大量の"ボンドロ"が出品されている。ものによるが、単品だとだいたい定価の3倍ほどの値段が主流のようだ。前出の女性が言うように、複数セットのシールを数万円で出品している人もいた。

さらに保育士をしているという女性にも話を聞いた。

「だいたい年長さんくらいになるとシールに興味が出てくる印象です。ボンボンシールは交換の価値が高くてそれはもう大人気。お母さんたちも『全然手に入らない』ってよく言っていますよ。私自身も姪っ子に買ってあげたいんですけど、全然手に入りません。でもSNSにはたくさん買えている人もいるんですよね。どうやって手に入れるのか……」

実際、店頭ではどれくらい人気なのか。"ボンドロ"をはじめ、シールを取り扱うある書店に取材をすると、店員が「もう一瞬で売れますよ」と話した。

「基本的に商品が届いたらその日の内に店頭に出して、だいたい一瞬でなくなっちゃいます。うちの場合は大量には入荷しないというのもありますが、キャラクターや種類に関係なく数十分でなくなります。

場合によりますが、基本的に入荷担当が昼頃にくるので、早ければ昼過ぎに店頭に並べます。どうしてか本当に不思議なんですが、ものの数十分で売れちゃうんですよね……。何かそういうコミュニティがあるんでしょうか」

店員も驚くシールの人気ぶりと、購入スピード。「シル活民」にはどんなからくりがあるのか。店先に現れた女性が"タネ"を明かしてくれた。

「入荷情報を共有しあうSNSアカウントや、オプチャ（オープンチャット）を使っている大人が多いんですよ。そこに毎日張り付いて、入荷したら即買う。あとは足を使って"パトロール"する人もいます。店に通っていれば、だいたい入荷のタイミングがわかってくるので、その時間を突いて運がよければゲットできるんです」

白熱するシールの"争奪戦"は激しさを増す一方だ。大人も子どもも文字どおり血眼になってスマホを眺め、毎日のように機をうかがっているのである。

他方、人気のあまりある問題も浮き彫りになっているようで──。

