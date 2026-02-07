「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「一般化された問いかけ」はNG

仕事ぶり自体はそこまで悪くないのに、なぜか評価が伸びない人がいます。大きなミスをしているわけでもない。それなのに、「あの人、どこか雑だよね」と言われてしまう。その原因は、作業の丁寧さではなく、使っている言葉にあることが少なくありません。

問題になりやすいのが、「一般化された問いかけ」です。

たとえば、

・「いつもどうやって進めてるの？」

・「普段はどんな感じ？」

・「だいたい、どれくらい？」

といった聞き方です。

事実ではなく「解釈」を引き出してしまう

一見すると全体像を押さえようとしているように見えますが、実際には事実ではなく、解釈を聞いています。

ここで起きているのは、質問者と回答者のズレです。聞いている側は「概要を知りたい」つもりでも、答える側は迷います。なぜなら、厳密な定義がないからです。その結果、返ってくる答えも曖昧になり、認識のズレが積み重なっていきます。

解釈を入れずに「事実」を聞く

雑に見えない人は、問いを具体に落とします。「いつもどうしてるの？」ではなく、「直近の案件では、最初に何から手をつけましたか？」と聞く。「だいたいどれくらい？」ではなく、「前回は、何分かかりましたか？」と聞く。こうした問いかけ＝事実質問は、解釈ではなく事実を扱っています。

一般化された問いかけを使い続ける限り、会話はどうしてもねじれてしまいます。その積み重ねが「雑な人」という印象を作っていくのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）